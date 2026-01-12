Anyaország :: 2026. január 12. 11:22 ::

Január 20-án jön az új KRESZ

Lázár János építési és közlekedési miniszter a hétfői Közlekedésinfón bejelentette, hogy január 20-ára elkészül a KRESZ módosított változata, amely a miniszter Facebook-oldalán lesz elérhető.

Lázár János a Közlekedésinfón elmondta, hogy január 20-án szeretnék nyilvánosságra hozni az új KRESZ szövegét, a végleges szabályozást pedig szeptemberben szeretnék bevezetni.

- Teljesen más közlekedési rendszert ajánlunk a magyaroknak - mondta el a miniszter.

A szabályzat szövegezését jelenleg az ELTE nyelvészei lektorálják, a tervezet létrehozásához pedig 100 szervezettel és 70 szakértővel egyeztettek.

(Portfólió)