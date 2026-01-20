Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 20. 12:34 ::

Így lop rollert fényes nappal a cigány

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki 2025 nyarán Győrben három alkalommal nagy értékű elektromos rollert lopott.

A vád szerint a férfi 2025 nyarán a nappali órákban Győr különböző forgalmas áruházai elől három alkalommal nagy értékű elektromos rollert lopott el úgy, hogy a rollereket rongálás nélkül bújtatta ki a kerékpárzárból.

Az ügyészség a férfit három rendbeli lopás bűntettével vádolta meg, és indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélje - közölték honlapjukon.