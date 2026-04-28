Anyaország, Extra :: 2026. április 28. 13:33 ::

Tiszás önleleplezés: a korábban tagadott karlendítés miatt most a Mazsihisznél vásárolnak bocsánatot

Tárkányi Zsolt árverésre bocsát egy olyan plakátot, amellyel a választási kampány alatt próbálták meg lejáratni. A Tisza Párt képviselője a befolyt összeget a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) Szeretetkórházának ajánlja fel. A végösszeget további 100 ezer forinttal egészíti ki – írta Facebook-oldalán.

A plakáton az a fénykép szerepel, amely 2006-ban készült Tárkányiról, amikor a DVSC 1994-ben alapított ultra csoportjával vonult a DVSC meccsére Nyíregyházán. A fotó körbement a kormánypárti sajtóban, maga Tárkányi is elismerte, hogy ő szerepel rajta, de a Tisza hangsúlyozta, a képen látható kézmozdulat a cikkekben "sugalltakkal ellentétben nem náci karlendítés, Tárkányi Zsolttól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék".

Így néz ki egy "nem náci karlendítés" - de csak akkor, ha ma már tiszás az "elkövető"... Ha mi hazánkos lenne, akkor nagyon is náci lenne:



Fotó: Hetek

A politikus a Facebookon azt írta, a "lejárató" plakátokat az éj leple alatt próbálták Debrecen-szerte elhelyezni, de a Tisza önkéntesei ezt megakadályozták, ezért végül összesen 15-20 darab került ki az egyik külső városrészen. A legtöbb plakát megsemmisült, Tárkányi szerint 4 darab került hibátlan állapotban az önkénteseikhez, ebből 2 van nála. Most ezek közül az egyiket bocsátja árverésre, dedikálva, az alábbi szöveggel: "Egy hazug rendszer utolsó hazug mementója".

"Hazug, mert egy évtizedekkel ezelőtt készült fotó felhasználásával igyekeztek nekem olyan politikai nézeteket tulajdonítani, amelyek a lehető legtávolabb állnak tőlem. Különösen gerinctelen dolog volt ezt terjeszteni azoknak a debreceni fideszes városvezetőknek (és az általuk kitartott udvaribohóc »ellenzéküknek«), akik engem és a családomat évtizedek óta ismernek, így annak ellenére folytatták a lejáratókampányt, hogy végig tudták, abból egy szó sem igaz. A választópolgárok persze nem voltak olyan ostobák, hogy higgyenek nekik" – írta Tárkányi.

Az árverés az Országgyűlés május 9-i alakuló üléséig tart, a kikiáltási ár 30 ezer forint.

(Telex nyomán)