Anyaország :: 2026. február 7. 06:52 ::

Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől

A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a Police.hu oldalon.

Azt írták, hogy az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.

Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, "hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel" - fogalmaztak.

(MTI)