Anyaország :: 2026. február 9. 09:08 ::

Telex: a kormányban tudtak róla, hogy súlyosan mérgező a gödi Samsung gyár, mégsem záratták be

Részletes cikkben számol be arról a Telex, hogy a gödi Samsung akkugyárban olyan súlyos munkavédelmi és légszennyezési problémák merültek fel, hogy már a kormányban is felmerült, hogy bezáratják a gyárat, ám erre végül nem került sor.



Illusztráció: Somogyi Péter / Telex

A cikk szerint számos elhallgatott, titkos, valamint nyilvánosságra is került mérés is történt, ami bizonyítja, hogy a dolgozók egy részét határértéket meghaladó rákkeltő vegyi anyagok belégzésének tették ki, a cég nem oldotta meg megfelelően a szennyezés kezelését, és maga sem osztotta meg az összes mérést a hatóságokkal.

A laphoz eljutott dokumentumok szerint a Samsungban készültek olyan légtérmérések is, amelyek szerint az egyik ukrán állampolgárságú dolgozónál a mérgező anyagok 510-szeres határérték-túllépését mutattak ki.

A konkrét esetben három anyagból készült – nikkel–kobalt–mangán – por a Samsung biztonsági jelentése szerint is mérgező anyag, amely kiszóródása esetén akár halálos hatásokkal bírhat.

A Telex forrásai szerint a titkosszolgálatok (az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzeti Információs Központ) titkos vizsgálatot folytattak a többszörösen túllépett egészségügyi határértékek miatt. Ennek alapján készült jelentés a kormány asztalára került, ez több minisztert is megdöbbentett, és voltak, akik a gyár bezárását javasolták.

Köztük Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Samsung működésének felfüggesztése mellett érvelt. Rogán az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a Samsung-gyárban történteket, és arra figyelmeztette a minisztertársait, hogy a mérgezések nyilvánosságra kerülése súlyos politikai veszélyt jelenthet a kormánypártokra.

Ugyanakkor a kormányülésen többen amellett érveltek, hogy súlyos hiba lenne bezáratni a gyárat. A lap szerint a Samsung támogatói között volt a külföldi beruházásokért felelős Szijjártó Péter, aki akkor már hosszú ideje bizalmas viszonyban volt a gyár több vezetőjével. Szintén a bezárás ellen lobbizott annak idején a gödi választókerület országgyűlési képviselője, Tuzson Bence, igaz, ő ekkor még nem volt miniszter.

A kormányülésen végül az a döntés született, hogy nem állíttatják le a gyárat, hanem határidőt adnak a problémák megoldására.

(24)