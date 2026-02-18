Anyaország, Háború :: 2026. február 18. 09:33 ::

A horvát gazdasági miniszter azon gúnyolódik, hogy Szijjártó hirtelen felfedezte az európai értékeket és az Adria-vezetéket

Ironikus hangvételű bejegyzésben reagált Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter Szijjártó Péter követelésére: a külgazdasági és külügyminiszter ugyanis nemrég felszólította a horvátokat, engedjék, hogy Magyarország tengeri úton hozhasson orosz olajat az Adria-vezetéken keresztül - vette észre a Telex.

Január végén Oroszország ugyanis eltalálta a Barátság kőolajvezetéket Ukrajnában, azóta nem érkezik olaj a vezetéken, mert az ukránok nem hajlandók megjavítani azt.

Szijjártóék szerint, mivel vis maior helyzetről van szó, Horvátországnak uniós kötelezettsége, hogy lehetővé tegye a szállítást Magyarország és Szlovákia számára. A horvátok azonban az oroszokkal szembeni olajszankciókra hivatkozva nem engedélyeznék az orosz olaj szállítását.

A magyar fél követelése azért is pikáns, mert pár hónapja még vitatták, hogy megfelelő lenne az Adria-kőolajvezeték kapacitása, és állították, hogy a horvátok csupán nyerészkedni akarnak a háborún.

„Igazán megható hallani, hogy Magyarország ilyen meggyőződéssel beszél az uniós jogról, az európai értékekről és a kötelező érvényű kötelezettségekről. Amikor ezek a szavak többek, mint csak beszélgetési téma vagy tweet, akkor pontosan ezek tartják stabilnak és biztonságosnak a régiónkat” – reagált Szijjártó keddi bejegyzésére Ante Susnjar, rámutatva, a korábbi magyar stratégiai gondolkodás Szijjártóékkal szemben felismerte „az adriai alternatíva értékét mint kiutat az orosz csapdából. Ez a régóta létező magyar elképzelés most végre valósággá válik.”

A horvát gazdasági miniszter ismét hangsúlyozta, hogy az Adria-kőolajvezeték megbízható, biztonságos, versenyképes árú, és kapacitása fedezni tudja a magyar és szlovák igényeket. „Horvátország készen áll arra, hogy felelősen és konstruktívan járjon el – teljes mértékben az EU- és OFAC-szabályozással összhangban – az ellátásbiztonság védelmében” – írta a miniszter, majd a végén még odaszúrt egyet Szijjártónak.

„Ahogy az Igenis, miniszter úr! című sorozatban mondják: »Sose higgy el semmit, amíg hivatalosan nem cáfolták.« Különösen akkor, amikor a tavalyi »nincs kapacitás« az idén hirtelen »uniós kötelezettséggé« válik.”