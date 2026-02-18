Ironikus hangvételű bejegyzésben reagált Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter Szijjártó Péter követelésére: a külgazdasági és külügyminiszter ugyanis nemrég felszólította a horvátokat, engedjék, hogy Magyarország tengeri úton hozhasson orosz olajat az Adria-vezetéken keresztül - vette észre a Telex.
Január végén Oroszország ugyanis eltalálta a Barátság kőolajvezetéket Ukrajnában, azóta nem érkezik olaj a vezetéken, mert az ukránok nem hajlandók megjavítani azt.
Szijjártóék szerint, mivel vis maior helyzetről van szó, Horvátországnak uniós kötelezettsége, hogy lehetővé tegye a szállítást Magyarország és Szlovákia számára. A horvátok azonban az oroszokkal szembeni olajszankciókra hivatkozva nem engedélyeznék az orosz olaj szállítását.
A magyar fél követelése azért is pikáns, mert pár hónapja még vitatták, hogy megfelelő lenne az Adria-kőolajvezeték kapacitása, és állították, hogy a horvátok csupán nyerészkedni akarnak a háborún.
„Igazán megható hallani, hogy Magyarország ilyen meggyőződéssel beszél az uniós jogról, az európai értékekről és a kötelező érvényű kötelezettségekről. Amikor ezek a szavak többek, mint csak beszélgetési téma vagy tweet, akkor pontosan ezek tartják stabilnak és biztonságosnak a régiónkat” – reagált Szijjártó keddi bejegyzésére Ante Susnjar, rámutatva, a korábbi magyar stratégiai gondolkodás Szijjártóékkal szemben felismerte „az adriai alternatíva értékét mint kiutat az orosz csapdából. Ez a régóta létező magyar elképzelés most végre valósággá válik.”
A horvát gazdasági miniszter ismét hangsúlyozta, hogy az Adria-kőolajvezeték megbízható, biztonságos, versenyképes árú, és kapacitása fedezni tudja a magyar és szlovák igényeket. „Horvátország készen áll arra, hogy felelősen és konstruktívan járjon el – teljes mértékben az EU- és OFAC-szabályozással összhangban – az ellátásbiztonság védelmében” – írta a miniszter, majd a végén még odaszúrt egyet Szijjártónak.
„Ahogy az Igenis, miniszter úr! című sorozatban mondják: »Sose higgy el semmit, amíg hivatalosan nem cáfolták.« Különösen akkor, amikor a tavalyi »nincs kapacitás« az idén hirtelen »uniós kötelezettséggé« válik.”
Dear colleague @FM_Szijjarto, it’s genuinely heartwarming to hear Hungary speak with such conviction about EU law, European values, and binding obligations. When those words are more than a talking point or a tweet, they are exactly what keep our region stable and secure.… pic.twitter.com/G2Gl5b75tz— Ante ©u±njar (@susnjar_a) February 17, 2026