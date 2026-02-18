Anyaország :: 2026. február 18. 11:26 ::

Milliárdokra szerződött az állammal a DÁP-alkalmazást kezelő Tiborcz-közeli cég

Mostanáig a magyar állam és a Tiborcz-közeli FaceKom Kft. kapcsolatáról annyit lehetett tudni, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) százmilliós megrendelésről kötött szerződést a magáncéggel, ám a most megszerzett, nyilvánosan eddig nem ismert kontraktus már milliárdokról szól – írja szerdai cikkében a 444.

A portál felidézi: a szóban forgó szerződést a FaceKom Kft. 2024-ben kötötte az állami NISZ Zrt.-vel – utóbbi így rendelte meg

a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazáson belül az arcképes azonosításhoz szükséges munkákat.

A 444 ismerteti a FaceKom történetét, amelyből kiderül, hogy Tibocrz István érdekeltsége, a Central European Opportunity Magántőkealap 2021-ben szerezte meg a cég nyolcvan százalékát.

Arról korábban a 24.hu is beszámolt, hogy a DÁP fejlesztéséért felelős állami cég, az Idomsoft Zrt. szerződést kötött a FaceKom Kft.-vel „a regisztráció során alkalmazott távoli azonosítás biztosítására”, és így a magáncég lett a „videójel segítségével készített arcképek” adatkezelője. Az arcfelismerő szoftver működési elve szerint az ügyfél szelfivideót készít magáról, és az abból nyert képet hasonlítják össze a személyiigazolvány-fotókkal.

A 444 emlékeztet rá: Tiborczék beszállása után a Mészáros Lőrinc-féle MBH Bank is szerződött a FaceKommal. A bankoknak értékesített szolgáltatás eleme volt a videós arcfelismerő rendszer.

Mint írják, még 2023 júliusában döntött úgy a magyar állam – egy kormányrendelettel –, hogy egyszeri 13,8 milliárdot, majd évi 8,5 milliárdot különít el a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program első ütemének megvalósítására. A felhasználók azonosításához van szükség az arcfelismerő szoftverekre. 2024 nyarán a NISZ a FaceKommal szerződött erre a feladatra, ez az a szerződés, amelyet most a portál megismerhetett, és ami a DÁP alkalmazásba beépülő arcfelismerő szoftver fejlesztéséről, integrációjáról, a hardverek kiépítéséről, valamint a felhasználói "supportról" szólt milliárdokért.

A 444 azt nem tudta kideríteni, hogy ez esetben volt-e bármilyen verseny, de a most megismert szerződés szerint több tételben meghatározott, és több milliárd forintos megbízásról van szó.

Tavaly decemberben jött a hír, hogy a FaceKomot megvette a 4iG. Mint közölték: „a felvásárlást a 4iG IT stratégiai befektetésnek tekinti, mert a digitális ügyfél-azonosítás és a távoli ügyintézés kulcsszerepet játszik a vállalatok és a közszféra digitális átalakulásában, számos iparágban pedig már a hatékony és szabályozott működés alapfeltétele”.

A most megismert szerződés kapcsán a 444 kérdéseket küldött az érintett cégeknek. A FaceKom Kft. a titoktartási kötelezettségeire hivatkozva nem adott tájékoztatást, az Equilor Alapkezelő pedig ennyit válaszolt: „A FaceKom Kft.-ben az Equilor Alapkezelő Zrt. által kezelt Central European Opportunity magántőkealap pénzügyi befektetőként rendelkezik tulajdonrésszel, amíg nem zárul az értékesítéséről a közelmúltban aláírt üzletrész-adásvételi tranzakció. Az Equilor Alapkezelő Zrt., illetve az általa kezelt alap nem vett részt a társaság operatív működésében, a FaceKom Kft. üzleti döntéseit, együttműködéseit és szerződéses kapcsolatait a társaság független menedzsmentje határozta meg. A portfóliócégek stratégiájára és üzleti tevékenységére vonatkozóan a kezelési szabályzat értelmében a nyilvánosan közzétett adatokon túl nem áll módunkban további információkat kiadni”.

(24)