Háború :: 2026. április 17. 11:04 ::

A libanoni tűzszünet betartására szólított fel az ENSZ-főtitkár

Üdvözölte António Guterres ENSZ-főtitkár a Libanon és Izrael közötti tűzszünetet, és felszólított minden érintett felet, hogy "teljes mértékben" tartsa tiszteletben - közölte Stéphane Dujarric, Guterres szóvivője New Yorkban csütörtökön.

"A főtitkár üdvözli az Izrael és Libanon közötti tíznapos tűzszünet bejelentését", valamint az Egyesült Államok szerepét ennek elérésében, és "reméli, hogy ez a tűzszünet utat nyit a tárgyalásoknak" - írta közleményében a szóvivő.

Hozzátette: Guterres "felszólítja az összes felet, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a tűzszünetet, és teljesítsék a nemzetközi jog alapján fennálló kötelezettségeiket", és ez vonatkozik Izraelre, Libanonra, valamint a libanoni Hezbollah síita milíciára is.

(MTI)