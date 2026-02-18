Anyaország, Háború :: 2026. február 18. 20:26 ::

Ukrán külügyi szóvivő: Magyarország pontosan tudja, miért állt le a Barátság

Magyarország "pontosan tudja", hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá - jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegramon.

A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken Magyarország irányába.

"Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket, a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek" - írta Tihij.

(MTI)