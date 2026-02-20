Anyaország :: 2026. február 20. 11:50 ::

Az ügyészség helyett a bíróságot zaklatják az Aston Martin-os gyilkos vakációztatása miatt

Támadásokat kap a Győri Törvényszék a múlt szombati tragikus győri baleset ügyében, a bíróság elnöke ezeket közleményben utasította vissza, írja a Telex. A bíróság szóvivője elmondta, a véleménynyilvánítás szabadságát mindenki tiszteletben tartja, de az a telefonhívás már ezen túlment, amikor egy állampolgár megkérdezte: „mennyi pénzt kapott a nyomozási bíró azért, hogy ezt a döntést hozza?”



Csapó Dávid, a nagymamagyilkos "NER-anyifjú"

Mint megírtuk , a Győri Járásbíróság kedden nem a letartóztatását rendelte el a 33 éves sofőrnek, csak a bűnügyi felügyeletet, ami alapján nyomkövetőt kell alkalmaznia, és egyelőre nem hagyhatja el Győr közigazgatási területét.

Bár a rendőrség először valóban letartóztatást kért, az ügyészi indítvány már bűnügyi felügyeletre vonatkozott,

és így a bírósági döntés a kényszerintézkedéssel kapcsolatban ennél szigorúbb nem is lehetett volna.



Kedden a rendőrség már csak elkísérte a győri gázolót (fotó: Krizsán Csaba)

Somogyi Zoltán, a Győri Törvényszék elnöke a közösségi médiában is közzétett pénteki közleményében azt írta:

a Győri Törvényszék különböző szervezeti egységeihez az utóbbi napokban jelentős számú olyan vélemény érkezett telefonon, elektronikus úton, vagy a közösségi média felületein, névtelenül vagy kitalált személyazonosság mögé bújva, amelyek azt sugalmazzák, hogy a Győr főútján történt halálos közlekedési baleset elkövetőjével szemben alkalmazott kényszerintézkedés a bírói döntés tisztességtelen befolyásolása miatt túlságosan enyhe. Minden ilyen feltételezést a leghatározottabban visszautasítok az ügyben döntést hozó bíró, illetve a Győri Törvényszék valamennyi munkatársa nevében! A kiszabható joghátrány legsúlyosabb mértéke az ügyészségi indítványhoz kötött és törvényen alapszik, a törvények pedig nyilvánosak. Azok nem ismerete nem bűn ugyan, az viszont igen, ha valaki a nyilvánosság előtt bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol valakit, adott esetben egy bírót. Kérek ezért mindenkit, tartózkodjon az olyan megnyilvánulásoktól, amelyek alkalmasak arra, hogy a bíróságba vetett közbizalmat megrendítsék, és azt sugalmazzák, hogy kollégáim nem a törvények és az esküjük betartásával végzik munkájukat!

Máté Kinga szóvivő a Telex érdeklődésére elmondta, telefonos és írott támadások egyaránt érkeztek, hívták az elnököt, és számos névtelen vagy azonosításra egyébként alkalmatlan néven írt levél futott be a bíróság központi címére. Többségük csak felháborodottan számonkérte, „hogy képzeli a bíró ezt a döntést?”, de akadtak vérmesebb megkeresések is. Az elnöki közlemény megszületése pedig ahhoz a telefonhoz köthető, amely azt tudakolta: „mennyi pénzt kapott ezért a nyomozási bíró?” – hiszen ez a mondat már bűncselekménnyel vádolt.

Egyébként akadt, aki azt kívánta, hogy a bíró nagymamájával történjen hasonló szerencsétlenség, más szarkasztikusan „megköszönte a tisztességes igazságszolgáltatást”, és hogy „egy aranyifjú következmények nélkül elveheti egy nagymama életét”.

A szóvivő hangsúlyozta: megérti a társadalom mély indulatait, de kollégái szakmai tisztességéhez nem férhet kétség, és tisztában kell lenni azzal is, hogy a kényszerintézkedés nem a felelősségre vonásról szól – tehát nem előrehozott büntetés. Amikor az eljárás abba a szakaszba kerül, akkor a tárgyalás és az esetleges felelősségre vonás is nyilvános keretek között fog megtörténni.