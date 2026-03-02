Anyaország, Háború :: 2026. március 2. 12:43 ::

A Mazsihisz természetesen támogatja a fajtársak legújabb háborúját, és a sikerükért imádkozik

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz), csatlakozva az Európai Zsidó Kongresszus (EJC) és a Zsidó Világkongresszus (WJC) álláspontjához, elkerülhetetlennek és jogosnak tartja az Egyesült Államok és Izrael által az iráni nukleáris és katonai létesítmények ellen végrehajtott közös hadműveletet - tájékoztatta a szervezet vasárnap az MTI-t.



A tömeggyilkos Netanjahu magyarországi zsidó vezetők társaságában 2025 áprilisában (Grósz Andor a jobb szélen)

A közleményben hangsúlyozták: "a teokratikus iráni rezsim évtizedek óta a globális terrorizmus elsődleges motorja". Az általuk támogatott szervezetek - különösen a Hamásszal és a Hezbollahhal való együttműködés - "közvetlen fenyegetést jelentenek a zsidó államra és a nyugati demokratikus értékrendre". "A 2023. október 7-i terrortámadások emlékeztetnek arra, hogy a biztonság nem magától értetődő, és megvédése határozott nemzetközi fellépést igényel" - írták.

"Szolidaritásunkat fejezzük ki izraeli testvéreinkkel, és imádkozunk a védelmi erők sikeréért, valamint a civil lakosság biztonságáért" - fogalmazott a közleményben a Mazsihisz elnöke, Grósz Andor.

A Mazsihisz ugyanakkor cinikusan együttérzéséről biztosította az iráni népet, amelyet a rezsim első számú áldozatának nevezett. Támogatják az iráni polgárok szabadságra és emberi méltóságra irányuló törekvéseit, és bíznak abban, hogy a vallási fanatizmus (de persze nem a zsidóké, hanem a perzsáké - a szerk.) visszaszorítása elhozza a térség számára a tartós békét - olvasható a közleményben.

A szövetség arról is tájékoztatott, hogy az Izraelben kihirdetett légtérzárra és rendkívüli állapotra tekintettel a Mazsihisz és a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) krízisvonala segítséget nyújt a Magyarországon tartózkodó izraeli állampolgároknak. Humanitárius és egészségügyi szolgáltatásokkal, tanácsadással vagy akár szállásszervezéssel várják azok hívását, akiknek bizonytalanná vált a visszatérésük, vagy orvosi segítségre szorulnak.

Segíteni tudnak sürgős orvosi segítség megszervezésében és gyógyszerellátás támogatásában, ideiglenes szállás biztosításában vagy bármilyen, a kialakult helyzetből fakadó egyéb probléma kezelésében - ismertették. "Célunk, hogy a Magyarországon tartózkodó izraeliek ezekben a napokban is biztonságban érezzék magukat, és szükség esetén gyors, megbízható segítséget kapjanak" - közölte a Mazsihisz elnöke.