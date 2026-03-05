Anyaország, Publicisztika :: 2026. március 5. 12:24 ::

Van, amiben élre tör Magyarország

Az elmúlt években több társadalmi mutató is romlott vagy csökkent Magyarországon. A legfontosabb ezek közül a népességszám alakulása. Az ország lakossága hosszabb ideje folyamatosan fogy, míg 2010-ben még valamivel több mint 10 millióan éltek az országban, addig 2025 végére a becslések szerint már csak körülbelül 9,49 millió fő, tehát másfél évtized alatt több mint félmillió fővel csökkent a lakosság.

A népességfogyás egyik fő oka a tartósan alacsony születésszám. 2025-ben körülbelül 72 ezer gyermek született, ami történelmi mélypont, és jelentősen kevesebb a 2017-ben még 90 ezer feletti értéknél. Ennek következtében az élve születések aránya ezer lakosra vetítve is csökkent: néhány év alatt 9,7-ről 7,6-ra esett vissza.

A termékenységi ráta szintén romlott. A teljes termékenységi arányszám 2025 körül 1,31-re csökkent, ami jóval a népesség reprodukciójához szükséges körülbelül 2,1-es érték alatt van. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon a népesség természetes úton nem tudja fenntartani a saját létszámát. Emiatt a természetes fogyás (vagyis a halálozások és születések különbsége) tovább nőtt, egyes években több mint 50 ezer fővel csökkent így a lakosság.

A demográfiai helyzetet az is jellemzi, hogy a magyar társadalom egyre inkább elöregszik, kevesebb gyermek születik, miközben az idősek aránya nő, ami hosszabb távon a munkaerőpiacra és a nyugdíjrendszerre is hatással van.

Nemcsak a demográfiai mutatókban figyelhető meg csökkenés. Az utóbbi években egyes gazdasági mutatók is visszaestek, például a foglalkoztatottak száma egy időszakban mintegy 49 ezer fővel maradt el az előző év azonos időszakától, miközben az ipari termelés és a beruházások volumene is csökkent. A beruházások például közel 10 százalékkal estek vissza egyes időszakokban, ami a gazdasági növekedés jövőbeli kilátásait is befolyásolhatja.

Összességében tehát több olyan mutató is van, amely az elmúlt években csökkenő trendet mutat Magyarországon, ez az elmúlt évek fideszes kormányzásának mérlege. De pánikra semmi ok, van, amiben élre tör Magyarország!



Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis Rónai Egon vendégeként az ATV Pluszban kijelentette , hogy a migrációs válság előtt Magyarország európai viszonylatban a harmadik helyen állt a zsidó közösségek nagyságát tekintve, ám úgy látja, hogy már a második helyen állunk. Ráadásul szerinte „hamarosan az elsők leszünk”.

Ezek a szavak egybevágnak Gulyás Gergely korábbi kijelentéseivel is, amelyeket még tavaly ősszel tett . „A növekvő nyugat-európai antiszemitizmus miatt Magyarország szívesen fogadja a zsidóellenesség miatt elköltöző zsidókat” - fogalmazott egy korábbi Kormányinfón. Szerinte a zsidók egyedül Magyarországon érezhetik magukat biztonságban, mert Nyugat-Európában a tömeges iszlám migráció antiszemitizmust okoz.

De a Fidesz tervei között az is szerepel, s ezt is Gulyás osztotta meg néhány hónapja, ha Izraelben „valami probléma” lépne fel, akkor onnan is nyugodt szívvel jöhetnek a zsidók.

Sőt, azt is kiemelte, hogy „Izraelben több százezer magyar ember is él”, akik vagy már éltek, vagy bármikor élhetnének a magyar állampolgárság felvételével, „mert magyar felmenőik vannak”.

Szóval ha másban nem is, de a zsidó reneszánsz építésében jól halad a kormány.

Lantos János – Kuruc.info