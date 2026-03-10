Anyaország :: 2026. március 10. 08:17 ::

205 millió forintot csalt ki egy nő egy hiszékeny boltostól

A Ceglédi Járási Ügyészség minősített csalás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat két nővel szemben, akik közül az egyik több százmillió forintot csalt ki a sértettektől, míg a másik ehhez biztosította a bankkártyáját - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a két nagykőrösi nő egy háztartásban élt, és az idősebb nő a bankszámlája feletti rendelkezést és a hozzá tartozó bankkártyát átadta a fiatalabbnak, aki ebben az időszakban nem dolgozott.

A munkanélküli nő elhatározta, hogy csalással fog pénzhez jutni oly módon, hogy az ismerősi körükbe tartozó, jóindulatú sértettektől a saját maguk, valamint kitalált személyek különböző magánéleti és egészségügyi problémáira hivatkozva rendszeresen pénzt kér kölcsön, amelyeket nem fog visszafizetni.

Mint írták, 2021-ben a nő felvette a kapcsolatot a lakóhelye közelében boltot üzemeltető közel 80 éves sértettel, akitől mások részére pénzt kért kölcsön.

A nő annak érdekében, hogy a férfival elhitesse, hogy az általa kitalált személyek valós, létező emberek, egy ismert közösségi oldalon álprofilokat hozott létre.

Az álprofilokról 2021 tavaszától üzeneteket írt a sértettnek, amelyekben magánéleti, anyagi problémákra, betegségekre, kórházi kezelésekre, halálesetekre kért pénzt a sértettől, és így több mint 205 millió forintot csalt ki tőle.

Egy másik ismerősüktől a nő több mint 13 millió forintot csalt ki hasonló okokra hivatkozva - tették hozzá.

A csalásból befolyt jelentős összegeket a két vádlott közösen élte fel, annak jelentős részét szerencsejátékra fordították.

A Ceglédi Járási Ügyészség a sértetteket kihasználó nőt két rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.

A bankszámlát rendelkezésre bocsátó élettársát az ügyészség minősített pénzmosás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A vádlottak bűnösségéről a Ceglédi Járási Ügyészség fog dönteni - áll a közleményben.