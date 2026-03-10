Anyaország :: 2026. március 10. 13:03 ::

Magyar Péter szerint a napokban indítja a Fidesz az "orosz" dezinformációs kampányát

"A napokban indítja a Fidesz az orosz szolgálatokkal közösen a Moldovában korábban már kipróbált lejárató és dezinformációs kampányát, elsősorban a közösségimédia-felületeken, azon belül is a TikTokon" – írta Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke úgy tudja, hogy csütörtökre időzhetik a kampányt, amikor Gödre érkezik, a Pest 5-ös választókerületbe.

– A hozzánk eljutó információk szerint ott indítják az akciót. Már 14 mesterséges intelligenciával hamisított hazug lejárató videó van bekészítve a TISZA jelöltjéről és a családtagjairól. A videókat kamuprofilokról fogják hirdetni több tízmillió forintért – jelentette ki Magyar, aki felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy haladéktalanul állítsa le a tervezett választási csalássorozatot, és utasítsa ki Magyarországról az állítólagos orosz ügynököket.

"Már most jelzem, hogy április 12. után mindenki bíróság előtt fog felelni, aki részt vett ezekben a bűncselekményekben" – figyelmeztetett az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

(24 nyomán)