Ukrán nagykövetség: a magyar parlament Ukrajnát érintő döntései "semmisek"

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége szerint a magyar parlament Ukrajnát érintő keddi döntései semmisek, azokat politikai döntéseknek tekintik.

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége Facebook-oldalán azt írták: figyelemmel kísérték, hogy a magyar Országgyűlés határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás ellen, továbbá a kormányrendelet és a törvény elfogadását az úgynevezett "pénzszállítás ügyben". E lépések egyike sem jelent meglepetést az ukrán fél számára: a magyar hatóságok ilyen szégyenletes álláspontjai már régóta ismertek - írták közleményükben.

Úgy véljük, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet. Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az Európai Unió kapuját - tették hozzá.

"Sajnálattal kell megállapítani, hogy a hivatalos Budapest továbbra is trójai faló szerepét játssza az EU-ban, igyekezve blokkolni az orosz agresszió elleni pénzügyi és katonai támogatást, valamint Ukrajna előrehaladását az EU-hoz vezető úton. Az ilyen lépések célja, hogy az Európai Uniót túszul ejtsék. Ezek egybeesnek Oroszország EU-val kapcsolatos politikájával, amely az egységes Európa gyengítésére és megosztására irányul. A magyar parlament ma bizonyosan tapsot aratott - Moszkvában - áll a közleményben.

Fontosnak tartották megjegyezni, hogy a szóban forgó határozat nem változtatja meg az EU szabályait, és nincs jogi ereje Ukrajna európai integrációs folyamatának szempontjából. Ez egy politikai lépés, amelyet a választási kampány kontextusában kell értelmezni - írták.

Közölték azt is, ugyanilyen politikai lépésnek tekintik "a kormányrendelet és a kapcsolódó "törvény" elfogadását is, amelyek célja az ukrán állami Oschadbank pénzeszközei elrablásának "legalizálása". Hangsúlyozzuk e döntések semmisségét, emlékeztetünk az ukrán fél követelésére a jogtalanul elvett pénzeszközök azonnali visszaszolgáltatására, és arra a szándékunkra, hogy minden nemzeti és nemzetközi jogi eszközt igénybe véve igazságot szerezzünk" - áll Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének Facebookon megjelent közleményében.

(MTI)