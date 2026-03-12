Anyaország, Háború :: 2026. március 12. 13:45 ::

Fico azt állítja, megállapodott von der Leyennel a Barátság újraindításáról

Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalása után bejelentette, hogy megállapodtak a Barátság kőolajvezeték ukrajnai tranzitjának újraindításáról. Az ügy hátterében Magyarország és Szlovákia Ukrajnára gyakorolt energetikai nyomása, valamint az EU Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelének blokkolása áll – számolt be a Delo.ua nyomán a Portfólió.



Fotó: Fico Fb-oldala

Fico a megbeszélésen műholdfelvételeket mutatott be – azokat, amelyeket korábban a magyar kormány is használt –, melyek szerinte azt bizonyítják, hogy a Barátság vezeték ukrajnai szakasza érintetlen, és a tranzit leállítása Volodimir Zelenszkij egyoldalú döntése volt. Az ukrajnai elnök és a helyi hatóságok viszont azt állítják, hogy a vezeték földalatti szakasza, valamint az olajnyomás fenntartásához szükséges berendezések és egy olajtartály is sérült, ami miatt nem indulhat újra a tranzit a csövön.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a műszaki állapottal kapcsolatos állításokat nem kommentálta, de abban egyetértett, hogy minél előbb helyre kell állítani az olajáramlást a vezetéken.

Az EU emellett technikai és pénzügyi segítséget is felajánlott a javítási munkálatokhoz.

Ukrajna hivatalos álláspontja szerint a Barátság kőolajvezetéken a tranzit azért állt le, mert január végén egy orosz légicsapás súlyosan megrongálta a Naftogaz-csoport kritikus infrastruktúráját a Lviv megyei Brodi településen. Erre válaszul Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajna felé irányuló dízelszállítást. A két ország közölte, hogy mindaddig nem folytatják az exportot, amíg a vezetéket meg nem javítják.

Zelenszkij egy múlt heti sajtótájékoztatón amellett érvelt, hogy a vezetéket nem kellene helyreállítani, mivel azon orosz olaj érkezik. "Ők ölnek minket, mi meg adjunk olajat Orbánnak, mert szegény nem tudja megnyerni a választást nélküle" - fogalmazott az elnök. Ugyanakkor elismerte: mivel a vezeték helyreállítása nélkül az EU blokkolja a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt, a Barátság vezeték másfél hónapon belül javítható a berendezések súlyos sérülései miatt.

Az Európai Bizottság hivatalosan megerősítette, hogy vizsgálja a Barátság vezeték javításához nyújtható pénzügyi támogatás lehetőségeit. Eközben Magyarország megkezdte egy alternatív útvonal, az Adria-vezeték tesztelését, amely a Barátság kiváltására szolgálhatna.