Anyaország :: 2026. március 15. 07:21 ::

Kettős győzelem az LMBTQP-lobbi felett: a HVIM javára döntött a bíróság, az illegális Pride-szervezők ellen pedig vádat emeltek

Kettős győzelem: a bíróság megszüntette az illegális Pécs Pride ellen tiltakozó budapesti tagszervezet-vezetőnk elleni szabálysértési eljárást, az ügyészség pedig vádat emelt az illegális deviáns vonulás szervezője ellen – olvashatjuk a HVIM közleményét honlapjukon.

2025. október 4-én Pécsett a rendőrök az egyébként általuk helyesen betiltott Pécs Pride rendezvényt a feloszlatás helyett biztosították, az ez ellen tiltakozó molinós flashmobnak véget vetettek, az ott jelenlévő tagjainkat igazoltatták, és egyikük ellen szabálysértési eljárást indítottak, amelynek eredményeként rá 52 ezer forint bírságot szabtak ki. A Szabálysértési Hatóság indoklása több sebből vérzett, mi pedig a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal egyetemben nem hagytuk annyiban ezt a jogellenességet és az igazságtalanságot, aminek eredményeként a Pécsi Járásbíróság példásan korrekt indoklással megszüntette az eljárást. Ismét megerősítést nyert, hogy van értelme felvenni a normalitáspárti harcot a világot felforgató és hazánkat is támadó LMBTQP-lobbival szemben, érdemes kijárni minden létező jogi utat, mert hiába tett szert igen nagy befolyásra a genderlobbi, hiába ágyazódott be már Magyarországon is a legtöbb állami szervbe a deviánslobbi, még nincs minden veszve, ellen kell állni és ki kell állni a magyar gyermekekért, fiatalokért és családokért.

Mozgalmunk a Budapest Pride-hoz hasonlóan Pécsett is előre megszerezte a sunyi és gyáva módon vadkár elleni tüntetésnek álcázottvonulás titkos útvonalát, így egy jól szervezett akcióval útját tudtuk állni a deviáns menetnek. Tevékenységünk eredményeként 15 percre a normalitás érvényesült Pécs városának ezen részén, de a város több másik pontján is tiltakoztak a Citizen GO és a Mi Hazánk Mozgalom normalitáspárti aktivistái. Pécs főterén mozgalmárokból álló csapatunk STOP LMBTQP Pedofília molinót kifeszítve spontán tüntetés keretében bátran állta útját a felforgatóknak, de a rendőrök jogellenesen leterelték aktivistáinkat az illegális menet útjából, szabad utat engedve a nyilvánvalóan illegális rendezvénynek.

A flashmobunkat bejelentő, valamint a Pécs Pride útvonalát elálló tagtársunkat „gyülekezési joggal való visszaélés” szabálysértése miatt 52 ezer forintra bírságolta meg ezután a rendőrség, arra hivatkozva, hogy szerintük egy „vadkár elleni tüntetés” zajlott, és azt akarták be nem jelentett gyülekezéssel megakadályozni a HVIM – Magyar Ellenállás tagjai.

Szabálysértési eljárás alá vont tagunk azonban védője - a Pécs Pride idején egész nap a normalitáspárti tiltakozók jogvédő biztosítását a helyszínen biztosító Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd - segítségével a bírságoló határozat ellen személyes meghallgatást kért, az eljárás megszüntetését indítványozva. Tagtársunk írásbeli vallomásában és védője nyilatkozatában tételesen és részletesen cáfolta a Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóságának abszurd érvelését és a határozatban leírt valótlan állításokat, következtetéseket.

„2025 október 4-én társaimmal azzal a céllal érkeztünk Pécsre, hogy ha az úgynevezett „vadkár elleni tüntetés”-ről bebizonyosodik, hogy csak egy álca rendezvény arra, hogy egy többszörösen betiltott LMBTQP felvonulást tarthassanak, és amennyiben ezzel szemben a rendőrség nem intézkedik, nem akadályozza meg, és nem oszlatja fel, akkor demonstrációt tartunk az LMBTQP menet szervezőinek gátlástalansága, a rendőrség asszisztálása ellen, és hogy érvényt szerezzünk Magyarország törvényeinek, és kiálljunk a normalitás mellett.

(…) Miután a rendőrség a helyszínre ért, az én jogszerűen tartott flashmobomat tolták félre és akadályozták a céljai elérésében. Először az engem megszólító rendőrnő valótlanul azt állította, hogy azért, mert nincs bejelentve, majd miután bemutattam neki a bejelentés visszaigazolását, egy másik, aki a helyébe lépett és átvette az intézkedést, azzal próbált átverni, hogy határidőn túl lett bejelentve. Mikor közöltem vele, hogy a flashmobnak pont az a lényege, hogy egy nem várt eseményre adott spontán reakció, aminél nem lehet a határidőt betartani, már csak azzal próbált ködösíteni és terelni, hogy mi alapján döntöm el, hogy ez nem egy vadkár elleni tüntetés hanem LMBTQP felvonulás, ugyanis szerinte ezt nem lehet megállapítani, és szerinte mi egy legális rendezvényt jogellenesen zavarunk meg, de legalábbis a turistákat korlátozzuk a szabad mozgásban.” – írta budapesti tagszervezet-vezetőnk a vallomásában.

A normalitás mellett döntött a bíróság



Ennek ellenére a rendőrség fenntartotta a bírságoló határozatot, ezért tagtársunk és védője jogorvoslattal éltek: a kifogásukban kérték a téves és megalapozatlan rendőrségi határozat hatályon kívül helyezését és az eljárás megszüntetését. Ezért az ügy a Pécsi Járásbíróság elé került, amely tárgyalás megtartása nélkül azt frappáns és korrekt végzést hozta, hogy a Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóságának határozatát megváltoztatja, és az eljárást megszünteti. A bírói döntés indoklása cáfolja, hogy tagtársunk előre meghatározott szándékkal és ahhoz használni kívánt molinóval úgy érkezett volna a helyszínre, hogy magatartása mögött szervezettség lenne kimutatható, tehát nem valósította meg a gyülekezési joggal való visszaélés szabálysértését. Konkrétan kimondja a bírói indoklás, hogy a Szabálysértési Hatóság tévedett:

„Az elsőfokú szabálysértési hatóság a tényállást felderítette, ugyanakkor a beszerzett adatokból helytelenül következtetett az eljárás alá vont személy szabálysértési felelősségére.”

Az indoklás alátámasztja, hogy 2025. október 4-én Pécsett jelenlévő tagjaink azért mentek oda a helyszínre, hogy meggyőződjenek róla, valóban vadkár elleni tüntetésre, vagy pedig a betiltott Pécs Pride-ra kerül sor, és miután utóbbi igazolódott be, erre reagálva tartották meg a flashmobot.

„(…) az eljárás alá vont személy pár (7) társával és észlelve azt, hogy a tömegben a Pride-ra érkezők is vannak, az Ügyfélkapun keresztül benyújtotta bejelentését közterületen megtartandó sürgős gyűlés céljából.”

„Balogh Bence és társai azért érkeztek Pécsre, hogy meggyőződjenek arról, hogy a megtiltott Pécsi Pride-ot a Gyvt. 18.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a rendőrség feloszlatja-e. Mivel ez nem történt meg, így nemtetszésüknek hangot adva feszítették ki a molinót.”

„Flashmob esetén is szükséges minimális szervezés, pl: amikor zenészek állnak össze egy utcai koncertre. Ugyanis nyilvánvaló, hogy pl. csellóval senki sem sétál céltalanul az utcán.”

A precíz indoklásban szerepel továbbá, hogy a HVIM flashmob nem is lett volna kötelező bejelenteni sem – ezzel természetesen mi is tisztában voltunk, ez is mutatja, hogy mi abszolút igyekeztünk jogkövetők lenni:

„A Gyvt. 10.§ (7) bekezdése szerint »Nem kell a gyűlést bejelenteni, ha a gyülekezés egy, azt közvetlenül megelőző indokból, tervezés és szervező nélkül alakul ki.« (Flashmob) ”

„Ahogy az Alkotmánybíróság 75/2008. (V.29.) számú AB határozata kimondja, »A bejelentési kötelezettség a közterületen tartott gyűléseknél indokolt korlátozás, de ha a gyűlés megtartására nagyon rövid időn belül kerül sor, a bejelentési határidő betartásával megtartása értelmetlen lenne.«”

„A Gyvt. 10.§ (7) bekezdése alapján »Nem kell a gyűlést bejelenteni, ha a gyülekezés egy, azt közvetlenül megelőző indokból, tervezés és szervező nélkül alakul ki.«”

„A Gyvt. 4.§-a szabályozza a gyűlés vezetőjére vonatkozó szabályokat. Balogh Bence eljárás alá vont személyre az abban foglaltak nem alkalmazhatók, így az általa kitöltött RK-0102-F elnevezésű nyomtatványt sem kellett volna benyújtania.”

A Magyar Ellenállás nem térdel le az LMBTQP-lobbi előtt

A deviánslobbi „jóvoltából” tagjaink rendszeresen jogi meghurcoltatásnak vannak kitéve. Ez az ügy számunkra pozitív végkimenetellel zárult, ami a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal, már hosszú évek óta közösen folytatott harcunk eredménye, és hatalmas siker a külföldről pénzelt LMBTQP-lobbi kiterjedt, és megengedhetetlenül jelentős befolyással bíró hálózattal szemben, amely az abnormalitást agresszívan a társadalomra akarja erőltetni és azt követendő normaként feltüntetni.

Ráadásul nemrég a tavalyi Budapest pride-ot illegálisan megszervező Karácsony Gergely főpolgármester ellen és az illegális Pécs pride szervezője ellen a Nemzeti Jogvédő Szolgálat feljelentései alapján egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétsége miatt vádat emeltek.

Ismét kiemeljük, hogy érvényt kell szerezni minden Pride felvonulás megtartását tiltó törvényi és hatósági rendelkezéseknek, nem szabad engedni a nyomásnak. A tiltott rendezvények szervezőit, az arra mozgósító és azon esetlegesen résztvevő személyeket a megfelelő büntetőjogi, illetve szabálysértési jogi szankciókkal kell sújtani.

A Pride betiltása mellett szükséges az LMBTQP propaganda szankcionálása és az ellenük kiállt és emiatt eljárás alá vont normalitáspártiakkal szembeni eljárások megszüntetése, az emiatt elítéltek rehabilitálása, jóvátétele. A felmentett HVIM tagnak is jóvátétel jár a meghurcolása miatt.

Természetesen a figyelmünk továbbra sem lankad, elveinkhez hűen tovább folytatjuk a küzdelmet a hagyományos értékek és nemzetünk elpusztítására törekvő erőkkel szemben. Nem hátrálunk meg akkor sem, ha egyes esetekben akár a hazai jogalkalmazás liberális befolyásra történő kisiklatása révén nem a mi javunkra döntenek.

Fel a győzelemre !