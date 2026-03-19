Anyaország, Extra :: 2026. március 19. 09:53 ::

"Matolcsy MNB-elnöki mosdója is aranybudi kategória"

Ha Matolcsy György regnálása óta nem történt változás, akkor a Magyar Nemzeti Bankban (MNB) csak az elnöki irodához tartozó vizesblokk több mint 35 négyzetméter, a felújítása pedig mintegy 30 millió forintba került. A 444 – az általa kiperelt dokumentáció alapján – azt írja: az „elnöki aranybudiban” (ha az új elnök, Varga Mihály nem kért változtatást) csak a vécé nettó 1,1 millió forintba került.

A padlóra tett fekete-fehér kőmozaikért nettó 9 566 417 forintot, a luxus belső terek díszítéséhez használt falburkolatért 11 291 678 forintot kellett fizetni. A mosdót egy áfa nélkül 11 921 904 forintba kerülő, műemléki jellegű ajtó választja el a több mint nettó 20 millió forintért kitapétázott jegybankelnöki irodától.

A portál megjegyzi, hogy az „elnöki aranybudi” csak egy szimbólum. Az MNB felújításakor Matolcsy Györgyék az épület műemléki állapotának megőrzésével éppen ellentétes célokra költöttek, létrehoztak egy VIP szintet közösségi terekkel, fitneszteremmel, éttermekkel, reprezentatív tárgyalóval.

Az MNB-székház felújításáról 2019-ben döntöttek. A feladattal a jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádám barátjának, Somlai Bálintnak a cégét (Raw Development Kft.) bízták meg. A beruházás miatt a számvevőszéki vizsgálat és az új, Varga Mihály-féle MNB-vezetés feljelentése alapján büntetőeljárás is indult.

(24)