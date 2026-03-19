Anyaország, Videók :: 2026. március 19. 13:40 ::

Gulyás arról, hogy mit tennének, ha Trump hazánkat is bele akarná rángatni a zsidók háborújába: "megfontolnánk"

A csütörtöki kormányinfón a 444 megkérdezte Gulyás Gergelyt arról, hogy ha Donald Trump kérné, Magyarország adna-e katonai segítséget az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros "felszabadításában". A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Donald Trump nem kért még ilyet, de azt mondta, "ha ő ezt kérné, akkor megfontolnánk", de egyelőre a kormány nem foglalkozik a kérdéssel.



Márki-Zay vesztett már választást hasonló válasz miatt... Ennél több nem is kell ahhoz, hogy valaki háborúpártivá váljon 2022-2026 hazai közbeszédében, köszönhetően pont a Fidesz egybites agymosodájának. De ők amúgy is csak akkor békepártiak, amikor Ukrajnának kellene kapitulálnia, Izrael agressziói és népirtása ellen soha nem emelték fel a szavukat, sőt a fő tömeggyilkos Orbán legközelebbi szövetségese, vagy inkább főnöke (fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Magyarország NATO-tag, és a szövetségtől Trump már kért segítséget, erre viszont Gulyás szerint a NATO-főtitkárnak kell reagálnia. A kormány nem foglalkozik még meg nem fogalmazott "hipotetikus kérésekkel", mondta Gulyás az amerikai elnöknek nyújtott esetleges segítséggel kapcsolatban.

A Hormuzi-szoros biztosításában azok az országok tudnának közreműködni, akik tengeri flottával rendelkeznek, mondta Gulyás, aki szerint a magyar hadsereg nem jöhet szóba ezen a téren. A miniszter azt mondta, hogy amennyiben a katonai részvétel a "NATO-ban kérdésként felmerül, akkor Magyarország ebben állást fog foglalni."

Az Egyesült Államok és Izrael által elindított Irán elleni háborút a magyar kormány nem ítélte el. Orbán Viktor miniszterelnök szerdán egy interjúban azt mondta Trumpról: "a kérdés az, hogy háborút vagy békét indított el valójában. Ez még nem dőlt el, majd a történészek fogják ezt eldönteni."

Több európai NATO-ország kijelentette, hogy nem akar katonai segítséget nyújtani Izrael és az Egyesült Államok háborújához. Többek között Lengyelország, Spanyolország és Finnország is így foglalt állást.

(Telex nyomán)