2026. március 23. 08:44

Politico: kizárja a magyarokat az EU az érzékeny tárgyalásokról, hogy ne szivárogtassanak az oroszoknak

Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, továbbá az érzékeny tárgyalásokról is kizárják a magyarokat, az EU-s vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek – írja a Politico.

A lap a Washington Post értesülését követően írt minderről, miszerint Szijjártó Péter magyar külügyminiszter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz Külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről. Az amerikai lap az írta, Szijjártó az uniós ülések szüneteiben telefonon számolt be moszkvai kollégájának az elhangzottakról. A Politico felidézte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök ezzel összefüggésben azt mondta, senkit nem lep meg, hogy Orbán Viktor emberei részletesen tájékoztatják Moszkvát.

A Politico öt neve elhallgatását kérő uniós diplomatára és tisztségviselőre hivatkozva írta, hogy az unióban aggódnak az érzékeny információk Kremlnek történő kiszivárogtatása miatt. A diplomaták szerint hivatalos uniós reakció nem várható, mivel ez befolyásolná a magyarországi választás kimenetelét. Egyikük arra figyelmeztetett, hogy bármit is tesz az EU és vezetői, Orbán azt a maga javára fogja felhasználni a kampányban. „Nem hiszem, hogy bárki is szívesen tenne bármit is, ami olajat öntene a tűzre április 12. előtt” – mondta.

„Mindez aláássa a bizalmat, az együttműködést, az Európai Unió integritását” – fogalmazott egy másik diplomata a vádakkal kapcsolatban. Szerinte sajnálatos helyzet állt elő, és ha a magyarországi választások után maradna a jelenlegi felállás, akkor az EU-nak „más módon kellene kezelnie a helyzetet”.

Gabrielius Landsbergis, Litvánia volt külügyminisztere a Politicónak azt állította, már 2024-ben figyelmeztették, hogy a magyar fél szivárogtathat, emiatt ő és kollégái korlátozták az általuk megosztott információkat. Mint mondta, a 2023-as vilniusi NATO-csúcs előtt is kezdeményezték, hogy Budapestet zárják ki az érzékenyebb tárgyalásokból.

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter minderről úgy nyilatkozott a lapnak: minden ilyen hír álhír, és „kétségbeesett reakció arra, hogy Orbán és a Fidesz új lendületet vett a kampányban, de a magyar népet nem lehet becsapni”.

