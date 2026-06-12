Háború, Külföld :: 2026. június 12. 18:40 ::

Putyin: Oroszország felerősíti az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat

Oroszország fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni támadásait - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Kremlben, az ukrajnai háborúban részt vevő orosz katonákat fogadva Oroszország Napja alkalmából.

Hangoztatta, hogy a NATO-tagországok fokozzák az Oroszország elleni ellenséges tevékenységet. Kitért rá, hogy az ellenség mind szélesebb körben vet be repülőgép típusú drónokat, amivel az a célja, hogy megossza az orosz társadalmat, és gazdasági kárt okozzon neki. Kifejezte meggyőződését, hogy ez nem fog sikerrel járni.

"Figyelembe véve azt, amit tesznek, kötelességünk és következő feladatunk, hogy megadjuk nekik a szükséges választ. Ezt tesszük, és erősíteni fogjuk az ellenség infrastruktúrája elleni támadásainkat, hogy elvegyük a kedvüket civil célpontjaink támadásától" - mondta.

Közölte, hogy folyamatban van egy harci drónok irányítására szolgáló műholdas rendszer kifejlesztése. Putyin szerint az orosz alacsony pályájú műholdas konstelláció nem marad el a Starlinktől, sőt bizonyos tekintetben akár felül is múlhatja. Hozzátette, hogy folyik a mesterséges intelligenciával rendelkező drónok fejlesztése is.

A háború menetéről szólva Putyin azt mondta, hogy Oroszország fokozatosan ellenőrzése alá vonja a területeket a "különleges hadművelet" övezetében, és eredményt fog elérni. Kifejezte Moszkva készségét a tárgyalásra, de csak a terepen kialakult valós helyzet figyelembevételével.

Közölte, hogy az orosz haderő létszáma a "különleges hadművelet" övezetében meghaladja a 700 ezer főt. Az RBK hírportál emlékeztetett rá, hogy Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke április végén közölte: 2026 eleje óta 127 ezer ember szerződött a fegyveres erőkhöz, további 10 ezer ember pedig önkéntes alakulatokhoz.

Az orosz elnök pénteken rendeletet is kiadott, amelyben 2 399 130 főben határozta meg az orosz fegyveres erők létszámát, ebből 1 510 000 katona.

(MTI)