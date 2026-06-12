Külföld :: 2026. június 12. 20:10 ::

Az EU hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját Ukrajnával és Moldovával

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi - jelentette be közös sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.

A két vezető közös nyilatkozatában hangsúlyozta: az Európai Unió ezzel jelentős lépést tett előre. A hétfőn tartandó első kormányközi konferencián megnyitják az "alapvető kérdéseket" átfogó fejezetcsoportot, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja, és az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magába a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.

A nyilatkozat szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is.

Kiemelték: az Európai Unió által kínált béke, stabilitás és lehetőségek páratlanok. A bővítést stratégiai jelentőségű döntésnek nevezték, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában.

Hangsúlyozták, hogy a növekvő bizonytalanságokkal jellemezhető világban a nagyobb Európai Unió valamennyi tag közös érdeke, a bővítés pedig továbbra is az unió egyik legnagyobb sikertörténete és a közös jövőbe történő egyik legfontosabb befektetés.

(MTI)