Külföld :: 2026. június 12. 22:55 ::

Kiskorúak szexuális kizsákmányolása miatt több embert letartóztattak Brüsszelben

Letartóztattak tizenkét gyanúsítottat Brüsszelben egy kiskorú lányok szexuális kizsákmányolása ügyében indított nyomozás során - közölte a belga főváros ügyészsége pénteken.

A hatóságok tájékoztatása szerint három felnőtt gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyeztek, egy negyedik társukat pedig feltételesen szabadlábra. Az ügyben korábban már három kiskorú gyanúsítottat is őrizetbe vettek, akiket zárt intézetben helyeztek el, egyiküket azóta szintén feltételesen szabadlábra helyezték.

A nyomozás még márciusban indult egy 16 éves lány eltűnését követően. Az ügyészség közleménye szerint megalapozottá vált a gyanú, hogy a lány egy olyan szervezett hálózat áldozatává vált, amely kiskorúakat toborzott a "prostitúciós városrészben". Az eltűnt lányt azóta megtalálták és biztonságos környezetben helyezték el.

A nyomozók által összegyűjtött információk szerint a jól szervezett hálózatot három kiskorú fiú irányította, két felnőtt férfi és egy nő közreműködésével. Az ügyészség kiemelte: a gyanúsítottak rendkívül professzionális módon szervezték a tevékenységet, ők kezelték az ügyfélkapcsolatokat, adták fel a hirdetéseket, valamint intézték a szobafoglalásokat és a találkozókat.

A rendőrség szerdán tizenhárom helyszínen tartott házkutatást, ennek során tizenkét embert állítottak elő, közülük négyet vizsgálóbíró elé utaltak.

A bíróság három felnőtt - két férfi és egy nő - letartóztatását rendelte el kiskorú szexuális bántalmazására való felbujtás és toborzás, kiskorú szexuális kizsákmányolása, valamint bűnszövetségben elkövetett szexuális visszaélés megszervezése miatt. Egy negyedik gyanúsítottat, egy nőt, feltételekkel szabadlábra helyeztek.

A hatóságok eddig három kiskorú áldozatot azonosítottak, de a bizonyítékok arra utalnak, hogy további áldozatai is vannak a hálózatnak. Az ügyben a nyomozás folytatódik.

A Child Focus nevű belga civil szervezet adatai szerint az elmúlt évben 60 százalékkal nőtt a kiskorúak prostitúciós célú szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejelentések száma az országban.

(MTI)