Külföld :: 2026. június 12. 18:21 ::

Kolumbia csaknem száz tonna élelmiszerből és alapvető szükségleti cikkekből álló segélyszállítmányt küldött Kubába

Egy csaknem száz tonna élelmiszerrel, valamint alapvető szükségleti cikkekkel megrakott humanitárius segélyszállító hajó érkezett pénteken Kolumbiából Havannába.

A kolumbiai zászló alatt közlekedő hajó - amely június elején indult útnak Cartagenából - egy kubai segédhajó kíséretében, a Havannai-öböl csatornáján való átkelés után érkezett meg a kubai fővárosba azon humanitárius segély részeként, amelyet több ország biztosít az energiaembargó alatt álló Kuba számára.

A kolumbiai elnöki hivatal nemzetközi együttműködésért felelős ügynökségének közlése szerint a tartós élelmiszert, gyógyszert, kórházi felszerelést, elektromos felszereléseket, napelemeket és egyéb cikkeket tartalmazó szállítmány Gustavo Petro kolumbiai államfő parancsára érkezett Kubába.

A hajó további hét tonna, szolidaritási csoportok által összegyűjtött árucikket is szállított.

Az Egyesült Államok január végén vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek olajat adnak el vagy szállítanak Kubának. Az intézkedés tovább mélyítette az amerikai szankciók okozta, már meglévő válságot a szigetországban. Azóta rendszeressé váltak az áramszünetek, mivel Kuba az olajszükségletének csak a 40 százalékát képes saját forrásból fedezni. Washington a nyomásgyakorlással egyebek között arra próbálja rábírni a kubai vezetést hogy vessen véget a politikai elnyomásnak, engedje el a politikai foglyokat, és nyissa meg a kommunista ország gazdaságát a magánszféra szereplői előtt.

Legutóbb az elmúlt hétvégén érkezett segélyszállító hajó Havannába, amely 1700 tonna alapvető fontosságú árucikket szállított Mexikóból és Belize-ből.

(MTI)