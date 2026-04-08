2026. április 8. 12:23

Két felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt fosztott ki és ölt meg egy idős asszonyt egy erőforrás Bács-Kiskun vármegyében

A Kalocsai Járási Ügyészség kifosztás miatt letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki egy idős asszonyt éjjel a saját otthonában kifosztott.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2026. március 24-én éjjel bement egy Bács-Kiskun vármegyei községben lévő családi házba, ahol kutatást követően magával vitte egy 80 éves asszony pénzét és arany ékszereit. A védekezésre korlátozottan képes sértettre másnap este a hozzátartozója holtan talált rá.

A Bács-Kiskun vármegyei nyomozók az elkövetőt azonosították és őrizetbe vétele mellett kifosztás bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Az ügyészség a személyi, vagyoni kötődéssel nem rendelkező, a jelen bűncselekményt két felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt elkövető férfi letartóztatását indítványozta a szökésének megakadályozása, jelenlétének biztosítása érdekében, továbbá a kezdeti szakban lévő nyomozás jogellenes befolyásolásának és a bűnismétlés veszélye miatt.

A Bajai Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően a gyanúsított letartóztatását egy hónapra elrendelte. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a gyanúsított cselekvőségét a haláleset körülményeire figyelemmel széles körben vizsgálja - közölték az ügyészség honlapján.