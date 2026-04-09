Kiszivárgott kormányzati jelszavak: adolf a Belügyminisztériumban, Kurvaanyad a Nemzetgazdaságiban

Közel 800 magyar kormányzati e-mail-cím és a hozzájuk tartozó jelszó kering az interneten – közölte a Bellingcat. A nyílt forrásokon végzett elemzés szerint a kormány 13 minisztériumából 12 érintett, bizonyos esetekben pedig külföldön dolgozó katonai személyzet és köztisztviselők bizalmas adatai is nyilvánosságra kerültek.

Az érintettek között volt egy információbiztonságért felelős magas rangú katonatiszt, a külügyi minisztérium terrorizmusellenes koordinátora, valamint egy olyan alkalmazott, akinek a feladata az ország elleni hibrid fenyegetések azonosítása volt.

A lap szerint a legsúlyosabban az a négy kulcsfontosságú minisztérium volt érintett, amelyek az ország kormányzásáért, védelméért, külügyeiért és pénzügyeiért felelősek. A Pénzügyminisztériumtól 145, a Honvédelmi Minisztériumtól 120, a külügytől 107, a Nemzetgazdasági Minisztériumtól pedig 99 kombináció került ki.

A lap kiemelte, kínos jelszavak is akadtak a használt kulcsok között. Ilyen volt például a Password, az 1234567, a linkedinlinkedin és az embassy13hungary is. Voltak különösen kellemetlen találatok is:

a Belügyminisztériumnál egy magas rangú tisztviselő az adolf jelszót használta, a Külügyminisztéiumban volt Batman2013, de a versenyt a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa nyerte, aki a Kurvaanyad1 jelszót használta.

Ezentúl volt olyan parancsnok, aki a „123456aA” jelszavat használta, míg a magyar NATO-küldöttség egyik magas rangú tagja a „cukimuki” jelszót találta adekvátnak. A cikkben bemutatott 795 e-mail-cím és jelszó egyébként bárki számára elérhető és megtekinthető az adatlopásokat tartalmazó adatbázisokban az interneten.

A lap külön kiemelte, hogy a 2022-es választások előtt már volt jele annak, hogy a magyar állam informatikai védettsége hagy némi kivánnivalót maga után. Akkor a Direkt36 írta meg, hogy az orosz titkosszolgálatok hozzáfértek a külügy számítógépes hálózatához, beleértve annak belső kommunikációs csatornáit is.