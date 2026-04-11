Anyaország, Videók :: 2026. április 11. 13:03 ::

Schiffer "coming outja": egyedül Toroczkai az, aki folyamatosan a magyar emberek valós problémáira kínál megoldást

Egyedül Toroczkai László foglalkozik Magyarország valós problémáival, vázol fel valós megoldásokat, és egyedül a Mi Hazánk az a pártok közül, amelyik nem engedi kiszabadulni a Fideszt az elszámoltatásból - szögezte le az ügyvéd. A Tiszát választóknak azt üzente, nekik sem lesz jó, ha Kulja András vagy Zacher Gábor fogja őket kényszeroltani. A választások előtti utolsó interjújában Schiffer András ügyvéd arról is beszélt a Jelen Podcastban, hogy szerinte a 2022-esnél biztos, hogy jobb eredményt ér el a Mi Hazánk.