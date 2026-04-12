Toroczkai: három út maradt Magyarország előtt, örülünk az extrém magas részvételnek

Magyarország előtt három út maradt, egy hárompárti országgyűlés megalakulására számítunk, amelyben a Mi Hazánk Mozgalom megkerülhetetlen erő lesz - nyilatkozta a párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje vasárnap, miután leadta szavazatát a Csongrád-Csanád vármegyei Ásotthalmon.

Toroczkai László azt mondta, a kemény, több hónapos kampány után bízik a magyar nép bölcsességében. Megjegyezte, hogy a Mi Hazánk Mozgalom kampányolt a legtisztességesebb és legbecsületesebb módszerekkel.

Az ellenzéki politikus a délelőtti adatok ismeretében a választási részvételt extrém magasnak nevezte, amelynek - mint mondta - nagyon örülnek. Hozzátette, általában ez a nagy pártoknak szokott kedvezni, de a Mi Hazánk Mozgalomnak olyan erős és stabil bázisa van, hogy a párt szimpatizánsai is mindenhol mennek szavazni.

Kiemelte: nem fél a magas választási részvételtől, hanem örül annak, hiszen ez a demokrácia diadala.

Kérdésre válaszolva elmondta, a Mi Hazánk Mozgalom számára az egyetlen negatív forgatókönyv az, ha nem jut be az Országgyűlésbe.

"Én ezt nem tartom elképzelhetőnek. Természetesen én akkor meghozom a magam döntését. Én nem szeretnék egy olyan pártot vezetni, ami lefelé halad a lejtőn. Én láttam olyan pártelnököket, akik a sírba vitték magukkal a pártjukat, én biztos, hogy nem ilyen ember vagyok" - fogalmazott.

Toroczkai László megköszönte a Mi Hazánk Mozgalom közösségének a több hónapos küzdelmet, munkát és azt a több évet, amelyet végigdolgoztak velük.

(MTI)