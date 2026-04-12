Anyaország, Videók :: 2026. április 12. 20:03 ::

Élőben a Mi Hazánk választási eredményvárója

Több részletben zajlik a közvetítés a Magyar Jelen YouTube-csatornáján.

Novák Előd: sikerben bízunk, tudtuk gyarapítani társadalmi támogattságunkat

Választási sikerben bízunk - fogalmazott Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, kampányfőnöke vasárnap este, kevéssel urnazárás után újságíróknak.

A politikus az MTI kérdésére közölte: az öt százalék alatti eredményt kudarcnak, az a felettit sikernek tekintik, különösen ilyen "földrengésszerű" politikai változások idején.

Novák Előd azt mondta, büszkék arra, hogy megőrizték, sőt álláspontjuk szerint gyarapították is társadalmi támogatottságukat, miközben a most záruló ciklus többi parlamenti pártja jelentős veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni.

A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke pártja céljaként említette, hogy megakadályozzák a kétpártrendszer és a túlhatalom kialakulását.

Az a társadalmi érdek, hogy legyen harmadik út - fogalmazott, hangsúlyozva: a két nagy párt mellett csak a Mi Hazánk tudott mind a 106 választókerületben egyéni képviselőjelöltet állítani.

(Kuruc.info - MTI)