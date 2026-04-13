Tizenkét határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Tizenkét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken öt, szombaton egy, vasárnap három, jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 21 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. A megelőző héten - március 30-tól április 5-ig - a feltartóztatottak száma 36 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.