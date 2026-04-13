Megszűnt a radnaimark.hu

Nem ismert, hogy a radnaimark.hu megszűnése mögött technikai ok, tudatos döntés vagy külső beavatkozás áll-e, írja az Index.

Az oldal februárban jelent meg először, kezdetben egy széttúrt ágyat ábrázoló képpel és „coming soon” felirattal, majd később további utalásokkal és dátumokkal keltette fel a figyelmet. Április elején egy újabb frissítés során egy Facebook-linket tettek közzé, amelyen egy hangfelvétel volt hallható Vogel Evelin és Radnai Márk állítólagos beszélgetéséről . A felvétel tartalma gyorsan politikai és bulvárérdeklődés középpontjába került.

Az ügy különösen azért kapott nagy figyelmet, mert Magyar Péter egy videóban elismerte, hogy a felvételeken említett helyszínen valóban járt, ugyanakkor Radnai Márk korábban cáfolta, hogy köze lenne az oldalhoz, és lejáratási kísérletnek nevezte a történteket.