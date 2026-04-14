Anyaország :: 2026. április 14. 10:50 ::

Rendkívüli közleményt adott ki a Mészáros Csoport

A Mészáros Csoport kedden közleményben reagált a vasárnapi országgyűlési választás eredményére. Az ország egyik legnagyobb magánkézben lévő vállalatcsoportja azt írta közleményében, hogy „stratégiai célja, hogy hosszú távon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül”.

A cég kommunikációs osztálya hangsúlyozta, hogy működésük alapját „a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal” képezi, és a fenntartható növekedést „következetesen átgondolt építkezéssel” kívánják elérni. A közlemény szerint a cégcsoport „biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik”.

Íme a közlemény:

A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon. Stratégai célja, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül. Működésünk alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi. Meggyőződésünk, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgozunk, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétünket erősítsük. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre. A jövőben is arra törekszünk, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyünk jelen a piacon.

A nyilatkozat azután született, hogy a Tisza Párt vasárnap kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben, ami a korábbi kormányhoz kötődő üzleti szereplők jövőjével kapcsolatban is kérdéseket vetett fel. A politikai változás hatása a tőzsdén azonnal megmutatkozott: az Opus Global, a Mészáros Csoport legnagyobb tőzsdei cége hétfőn 30 százalékos árfolyamesést szenvedett el. Kedden ugyanakkor a részvény már 5,5 százalékos pluszban állt, jelezve, hogy a befektetők egy része vételi lehetőséget látott a zuhanás után.

A cégcsoport online jelenléte is érdekesen alakult, ugyanis a Mészáros Csoport honlapja hétfőn 504-es hibakóddal fogadta a látogatókat, kedden pedig karbantartásra hivatkozó üzenet jelent meg az oldalon.

(Index)