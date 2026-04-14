A Mészáros Csoport kedden közleményben reagált a vasárnapi országgyűlési választás eredményére. Az ország egyik legnagyobb magánkézben lévő vállalatcsoportja azt írta közleményében, hogy „stratégiai célja, hogy hosszú távon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül”.
A cég kommunikációs osztálya hangsúlyozta, hogy működésük alapját „a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal” képezi, és a fenntartható növekedést „következetesen átgondolt építkezéssel” kívánják elérni. A közlemény szerint a cégcsoport „biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik”.
Íme a közlemény:
A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon. Stratégai célja, hogy hosszútávon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül. Működésünk alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi.Meggyőződésünk, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgozunk, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétünket erősítsük. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre.A jövőben is arra törekszünk, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyünk jelen a piacon.
A nyilatkozat azután született, hogy a Tisza Párt vasárnap kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben, ami a korábbi kormányhoz kötődő üzleti szereplők jövőjével kapcsolatban is kérdéseket vetett fel. A politikai változás hatása a tőzsdén azonnal megmutatkozott: az Opus Global, a Mészáros Csoport legnagyobb tőzsdei cége hétfőn 30 százalékos árfolyamesést szenvedett el. Kedden ugyanakkor a részvény már 5,5 százalékos pluszban állt, jelezve, hogy a befektetők egy része vételi lehetőséget látott a zuhanás után.
A cégcsoport online jelenléte is érdekesen alakult, ugyanis a Mészáros Csoport honlapja hétfőn 504-es hibakóddal fogadta a látogatókat, kedden pedig karbantartásra hivatkozó üzenet jelent meg az oldalon.
