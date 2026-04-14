2026. április 14. 11:14

Döbbenetes felismerés: a "sokat látott szakértő" belátta, hogy hülyeség volt Magyar Péter farkával foglalkozni

A Fidesz választási vereségéről kérdezte Deák Dánielt a Partizán. Az interjúban többek között szóba került Magyar Péter péniszigazítása, a Medián és Hann Endre lehazugozása és az is, mihez kezd ezután az "elemző-influenszer".

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon tagja, fideszes influenszer vendégeskedett kedd reggel a Partizánban, ahol Gulyás Márton először a Fidesz választási vereségének okairól kérdezte.

Az "elemző" szerint több hónapos munka lesz az okok megkeresése, de most úgy tűnik, az alábbiak miatt veszíthettek:

a 16 év kormányzás egy olyan súly, amit senki nem bírt el Európában az elmúlt 100 évben;

az sem segített, hogy nem volt gazdasági növekedés, miközben a korrupciós vádak egyre inkább megjelentek;

és az alaptalan Zsolti-bácsizás is durván rontotta a Fidesz megítélését.

Szerinte nem hazudtak, egyszerűen "rossz mutatók alapján ítélték meg a kormány támogatottságát, és ők is elhitték, hogy nyerhetnek".

– Felteszem, felnőtt férfiként kerültél már te is olyan helyzetbe, hogy megigazítottad "azt". Mi ebben a hírértékű? – kérdezte Gulyás a Magyar Péter péniszigazításának ügyében korábban megszólaló "szakértőtől".

– Hülyeség volt ezzel foglalkozni. Egyértelmű, hogy számomra ez kellemetlen – fogalmazott Deák, ám szerinte a fő felelősség az ügyben a TV2 riporterét és szerkesztőjét terheli.

– Hann Endre szerint Deák a Medián egyik mérésének súlyozatlan adatait kapta meg, ez alapján fogalmazott meg vele szemben súlyos vádakat. Te tudatosan megvezetted a követőidet, vagy tényleg nem értesz a közvélemény-kutatáshoz? – kérdezte a riporter.

– Mi más súlyozást alkalmaztunk. Meggyőződésünk volt, hogy Hann Endrének nincs igaza – válaszolta az "elemző", aki szerint az vezette őket a munkájuk során, hogy úgy vélték: biztos információjuk van a kormány győzelméről.

Miért vádolta hazugsággal, a választók tudatos megtévesztésével Hann Endrét? Deák szerint ez egy szakmai véleménykülönbség volt, ő csupán arra célzott, nem jó a Medián súlyozása. Egyébként pedig azóta elnézést kért Hanntól.

Kérdésre azt is elmondta: nem fordult a Mediánhoz a mandátumbecslésekkel kapcsolatos kérdéseivel, mielőtt megfogalmazta volna velük szemben az állításait, mert úgyis tudta, "mire számíthat tőlük". Ő pedig egyébként sem újságíró – tette hozzá.

– Nem kívánatos világ. Bánom, sajnálom, hogy ez megtörtént – válaszolta Deák Gulyás arra vonatkozó kérdésére, hogy kívánatos-e egy olyan világ, ahol megalapozatlan, ellenőrizetlen állítások terjednek bárkiről.

– De miért is kér bocsánatot pontosan? – érdeklődött Gulyás Márton az elemzőnél, aki elmondta:

először is azért, mert nem hitte el, hogy ezek a valódi számok,

másodszor pedig a stílus miatt is bocsánatot kér.

"Komoly hiba volt, ebből tanultam, és innentől kezdve ilyen forrásokra nem fogok szorítkozni" – mondta Deák Dániel, aki az ezzel kapcsolatos videókat letörli majd az oldalairól.

A Tisza-programjukban még mindig hisznek

Azt viszont nem tartja hibának, hogy nem a Tisza párt valós programjával, hanem az internetre kikerült, bíróság által is hamisnak minősített Tisza-programmal foglalkoztak. Deák szerint már csak azért is jól jártak el, mert előbb-utóbb úgyis kiderül majd, hogy az általuk ismertetett programot valósítja meg a párt.

Reméli, hogy a Megafon anyagi támogatása idén is ugyanakkora lesz, mint eddig, "várják az emberektől a támogatásokat". Karácsony Gergely korábbi, mikroadományozási kampányáról nem hitte el, hogy valódi, ám azt tagadta, hogy a Megafonban lenne közpénz.

Szerinte a mostani vereség ellenére Orbánnak maradnia kell, mert ő az, aki egyben tudja tartani a magyar "jobboldalt".

Nem megy hamburgert árulni – utalt arra a napokban terjedő mémre, mely őt egy gyorsétterem dolgozójaként ábrázolja. Marad "politikai elemző", mostantól ellenzékben.

(24 nyomán)