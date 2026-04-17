A mostoha körülmények ellenére is sikert aratott a XXII. Szent Korona Emlék- és Teljesítménytúra

A tavalyi év után második alkalommal ismét teljesítménytúra formában szervezték meg a HVIM legrégebbi túráját, mellyel a Szent Korona menekítésének és őrzésének kívánnak emléket állítani 2005 óta.

Tavaly az időjárás nem kímélte az eseményt. A két napon át szakadó eső az erdei utakat patakokká és mocsarakká alakította. Ehhez képest az idei már-már jó időnek számított, azonban az erős szél sem ideális a túrázáshoz, pláne ha telet idéző hideggel párosul, sok helyen pedig bokáig érő hóval. Ennek ellenére 81 fő döntött úgy, hogy túrával emlékezik meg arról, hogy 1945-ben a koronaőrök a Kőszegi-hegységben bújtatták és őrizték a Szent Koronát, a 33 éves száműzetése előtt.