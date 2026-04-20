Anyaország :: 2026. április 20. 12:42 ::

Minden mozdíthatót eladnak és elutalnak Mészáros Lőrinc környezetgazdálkodási cégéből

Vagyonkimentés zajlik a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Envirotis Holding Zrt.-nél - írja a Magyar Hang. A lap szerint a társaság szinte teljes likvid vagyonát elvitték vagy áthelyezték, és alig két-három havi bér kifizetésére elegendő pénz maradhatott a cég számláin.

A holding tatai és oroszlányi cégeitől 200-300 millió forint értékben szállítottak el gépeket (elsősorban földmunkagépeket) és egyéb berendezéseket. A társaság alkalmazottainak pedig utasításba adták, hogy minden értékesíthetőnek tűnő gép értékét becsüljék fel, egy leendő eladást meggyorsítandó.

„Ezzel lenullázták az Envirotist, innentől ez már egy zombicég, idő kérdése, hogy mikor szűnik meg. Ha a holding minden tagja bedől, akár 200-250 ember is utcára kerülhet” – idézi a lap az egyik volt dolgozót.

A cégből mintegy 4,4 milliárd forintot utaltak a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealapba, amely szintén Mészáros Lőrinc tulajdona.

Az Envirotis környezetvédelmi profilú cég, egyik leányvállalata a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft., amely a Cicahomok bánya „rekultivációját” is végzi. Ennek során bizonyíthatóan veszélyes hulladékot is tartalmazó sittel, földdel töltik fel a természetvédelmi területen álló egykori bányát, aminek gödrében az elmúlt évtizedekben egy tengerszem jött létre, benne védett állatokkal, például tarajos gőtével.

Az Opten céginformációs rendszer adatai szerint a cég az elmúlt években masszívan termelte a profitot: 2021-ben 6,9 milliárd forint, 2022-ben 4,9 milliárd, 2023-ban 6,5 milliárd adózás utáni eredményt ért el, igaz, ez tavaly lecsökkent 690 millióra.

Miután a Mészáros Csoport bekebelezte az iparihulladék-kezelő bizniszben meghatározó Envirotis Holding Zrt.-t, gyors egymásutánban két nagy állami megrendelés is leesett a cégnek. Pontosabban az Envirotis Holding egyik leányvállalata, a Terra-Log Mélyépítő Kft. dolgozhat összesen nettó 24 milliárd forintért a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV), illetve az ugyancsak állami Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. által meghirdetett projekten.

(24 nyomán)