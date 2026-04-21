Júniusig nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetnie Budapestnek

Hétfőn az Államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester kedd reggel a Facebookon. Eközben Szolnok polgármestere, Györfi Mihály is közölte, hogy a város haladékot kapott.

Karácsony szerint a kormány szándéka egyértelműen az volt, hogy csődbe vigye a fővárost, és ezen keresztül támadja az ellenzéket, ő viszont megígérte a budapestieknek, hogy eljuttatja a várost a következő kormány megalakulásáig – ami sikerült is.

„A kincstár mai döntéséből az következik, hogy a Magyar Péter vezette kormány megalakulása után nagyjából egy hónapunk lesz arra, hogy megállapodjunk a város működőképességét biztosító lépésekről” – írta Karácsony, aki reméli, hogy az év végéig meg tudnak állapodni az ő főpolgármesteri programjában és a Tisza választási programjában is szereplő Budapest-törvényről, „amely egyszer és mindenkorra biztos és kiszámítható viszonyokat hoz” a fővárosnak.

A választás után más települések is közölték, hogy tartózkodnának a szolidaritási hozzájárulás befizetésétől. Györfi Mihály, Szolnok polgármestere bejelentette, hogy a város az új kormány megalakulásáig nem fizeti be a szolidaritási adó második részletét. Kedden közölte, hogy Szolnok is haladékot kapott, így most nem kell befizetnie a városnak 1 milliárd 45 millió forintot.

A szolidaritási hozzájárulás jogosságáról évek óta jogvita zajlik, az ügy az Alkotmánybíróságot is megjárta, de az Ab nem nyilvánította alaptörvény-ellenesnek az elvonás intézményét. Budapest ennek ellenére folytatta a pereskedést a kormány által kivetett szolidaritási hozzájárulás jogszerűsége miatt, amit nemrég egy kormányrendelettel próbált lezárni a kormány.

