Anyaország :: 2026. április 23. 17:05 ::

Szombatig marad a tavaszias idő, vasárnap jön a hidegfront

Szombatig napos, meleg, tavaszias idő várható olykor erős széllel, a legmelegebb órákban akár 23-24 Celsius-fok is lehet. Vasárnap hidegfront vonul át az ország felett: a szél helyenként viharossá fokozódik, és a hőmérséklet csúcsértéke csak 13 és 20 Celsius-fok között alakul - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken általában napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de az ország keleti felén előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Csapadék nem várható. Az élénk északi, északnyugati szelet a főváros tágabb környezetében és a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között lesz.

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 2 és 9, délután 19 és 24 fok között alakul.

Vasárnap hidegfront vonul át az ország felett. Az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett általában többórás napsütés várható, záporeső legfeljebb néhol fordulhat elő. Az északnyugati, északi szél többfelé lesz erős, helyenként viharos. Hajnalban 4 és 13, délután 13 és 20 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.