Háború :: 2026. április 23. 16:35 ::

ENSZ: több mint 30 millió embert taszíthat vissza a szegénységbe az iráni háború - akkor is, ha már holnap véget ér

Több mint 30 millió embert taszíthatnak vissza a szegénységbe az iráni háború okozta üzemanyag- és műtrágyaellátási zavarok - mondta csütörtökön Alexander De Croo, az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) vezetője.

A műtrágya-hiányt tovább súlyosbítja a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok akadozása, ami már most visszafogja a mezőgazdasági termelékenységet - mondta a volt belga miniszterelnök a Reuters hírügynökségnek. Ez az év második felében a terméshozamok további csökkenéséhez vezethet - mutatott rá.



"Az élelmiszer-ellátási bizonytalanság néhány hónapon belül tetőzhet, és ezen nemigen lehet változtatni" - mutatott rá. "Még ha a háború holnap véget is érne, a gazdasági hatások már most érezhetők, és több mint 30 millió embert taszíthatnak vissza a szegénységbe" - emelte ki.

De Croo rámutatott, hogy a válság világgazdaságra gyakorolt hatása számokban is mérhető: a globális bruttó hazai termék (GDP) a becslések szerint 0,5-0,8 százalékkal csökkent. "Amit évtizedek alatt felépítünk, azt egy nyolchetes háború alatt le lehet rombolni" - fogalmazott.

A válság a humanitárius segítségnyújtást is megterheli: csökkennek a források, miközben nő a rászorulók száma Szudánban, Gázában és Ukrajnában. "Bizonyos embereknek azt kell majd mondanunk: nagyon sajnáljuk, de nem tudunk segíteni" - mondta a belga politikus, hozzátéve, hogy a támogatásra szorulók nem kapják meg a segítséget, és ezáltal még kiszolgáltatottabbá válnak.

A világ műtrágya-termelésének jelentős része a Közel-Keletről származik, a globális készletek mintegy egyharmada pedig a Hormuzi-szoroson halad át, amelyen a közlekedés az amerikai-iráni egyeztetések eredményétől függ.

A Világbank, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) korábban arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus miatt emelkedni fognak az élelmiszerárak, ami elsősorban a legkiszolgáltatottabbakat sújtja majd.

(MTI)