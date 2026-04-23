Háború :: 2026. április 23. 17:23 ::

Peszkov: Moszkva más útvonalakon keresztül a kazah olaj Németországba szállítását

Moszkva más útvonalakon keresztül fogja biztosítani Asztana érdekeit, miután leáll a kazah olaj Németországba szállítása a Barátság olajvezetéken - közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

"Ez a (Barátság vezetéken való szállítás) leállítás technikai okokkal függ össze. Számunkra a legfontosabb az, hogy kazahsztáni partnereink, a kazahsztáni fél érdekeit más irányokban, más útvonalakon fogjuk biztosítani" - hangoztatta.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettese szerdán közölte, hogy május 1-jétől a Németországba irányuló kazahsztáni olajszállítás a Barátság csővezeték megkerülésével fog történni, amit meg nem nevezett technikai okokkal indokolt.

Peszkov csütörtökön azt hangoztatta, hogy Oroszország folytatja az olaj exportját, miközben a piacai kínálat csökken, amivel hozzájárul az árak stabilizálásához, valamint ahhoz, hogy minimálisra csökkenjen a közel-keleti válságnak a globális energetikai ágazatra gyakorolt hatása. Közölte, hogy az OPEC+ keretében egyelőre nincs napirenden semmilyen kezdeményezés az olajtermelés mennyiségének megváltoztatására.

(MTI)