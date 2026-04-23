Háború :: 2026. április 23. 16:21 ::

Dróncsapást mértek a Gorkij olajszivattyú-állomásra az ukránok

Alfa különleges műveleti központjának drónjai csütörtökre virradó éjszaka csapást mértek a Gorkij nevű olajszivattyú-állomásra Oroszország Nyizsnyij Novgorod-i térségében - tájékoztatták az Ukrinform hírügynökséget az SZBU-nál.

A közlés szerint a létesítményt ért találat komoly fennakadásokat okoz az Oroszországon belüli olajszállítás logisztikájában. "Megzavarodik a fővezetékes olajszállítás, csökken a finomítók hatékonysága, és nő a szállítási költség. Ennek végső soron közvetlen hatása van az orosz költségvetés bevételeire, amelyeket az Ukrajna elleni háború finanszírozására használnak fel" - magyarázták.

A Gorkij olajszivattyú-állomás az orosz olajszállítási rendszer fontos eleme, és a Transznyefty-Verhnyaja Volga részvénytársaság struktúrájába tartozik. Az állomás fővezetékeken keresztül szállítja az olajat, egyebek között a Szurgut-Gorkij-Polock útvonalon. Biztosítja a nyersanyag belső útvonalakra történő továbbítását, például a Lukoil vállalatnak a Ksztovóban található finomítója felé.

Az előzetes adatok szerint a csapás következtében három olajtároló tartály megrongálódott. Az SZBU közölte, hogy kiterjedt tűz keletkezett mintegy 20 ezer négyzetméteres területen.

"Ukrajna védelmi erői február eleje óta több mint 480 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel az orosz megszállók alól" - számolt be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsoka a Facebookon. Közölte, hogy telefonbeszélgetést folytatott Sir Richard Knighton brit vezérkari főnökkel. "Mindenekelőtt köszönetet fejeztem ki Őfelsége III. Károly királynak, az Egyesült Királyság kormányának és a brit népnek Ukrajna támogatásáért és átfogó katonai segítségéért. Külön köszönetet mondtam a fegyverekért, katonai felszerelésekért, lőszerekért és a csúcstechnológiás eszközökért. Kiemeltem Nagy-Britannia vezető szerepét a tengeri koalíció és a drónkoalíció tevékenységében" - írta Szirszkij.

Vitalij Brunecsko, az északnyugat-ukrajnai Zsitomir megye kormányzója arról tájékoztatott a Telegramon, hogy az oroszok drónokkal csapást mértek a civil közlekedési infrastruktúrára a régió területén, a támadás következtében egy nő életét vesztette.

Olekszandr Hanzsa, a keleti Dnyipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy háromra emelkedett az Oroszország által Dnyipro városára mért csapás halálos áldozatainak száma, a sebesülteké pedig tízre.

(MTI)

