Kínában megépült a világ legnagyobb autószállító hajója

Kínában megépítették a világ legnagyobb kettős üzemanyaggal hajtott autószállító hajóját, amely egyszerre 11 ezer különböző nagyságú járművet képes befogadni a fedélzetére.

A Glovis Leader névre keresztelt, 14 fedélzettel rendelkező, 230 méter hosszú, 40 méter széles, 10,5 méteres merülésű hajó sebessége 19 csomó. A hajó az elektromos és hidrogénüzeműektől a nehéz teherautókig járművek széles skáláját alkalmas szállítani. A hajó maximális kapacitása 10 800 jármű.

A hajót a Guangzhou (Kuangcsou) Shipyard International építette a dél-koreai HMM cégnek.

A hajó dízel és LNG kettős meghajtással működik és megfelel a szigorú IMO Tier III új nemzetközi kibocsátási előírásoknak.

(MTI)