Anyaország :: 2026. május 1. 16:21 ::

Reagált a Mediaworks a hackertámadásra

Közleményben reagált a társaságot ért hackertámadásra a Mediaworks Hungary Zrt. A vállalat elkezdte a károk felmérését és elhárítását. Hozzátették, az ügyben szükséges jogi lépéseket megteszik. Pénteken csaknem 15 millió fájlt, egyben 8,5 terabyte-nyi adatot tett közzé a dark weben a World Leaks nevű kiberbűnözői csoport.



„A Mediaworks Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy társaságunkat súlyos hekkertámadás érte, amelynek következtében jelentős mennyiségű, jogellenesen megszerzett adat juthatott illetéktelen személyek birtokába. Társaságunk megkezdte a károk (jogosulatlan hozzáférések, további adatszivárgás lehetősége, esetleges adatmanipuláció és adatvesztés) felmérését, illetve lehetséges enyhítését és elhárítását” – írja a vállalat.

„Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tiltott adatszerzés bűncselekmény, továbbá az ily módon szerzett adatok bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, továbbítása vagy nyilvánosságra hozatala a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 422. paragrafusának 3. bekezdése alapján szintén bűncselekménynek minősül” – tették hozzá.

„Ennek megfelelően a Mediaworks Hungary Zrt. minden szükséges jogi lépést megtett és megtesz azon vállalatokkal és személyekkel szemben, akik a jogellenesen megszerzett adatokat felhasználják, közzéteszik vagy azok tartalmát bármilyen módon terjesztik. Külön kiemeljük, hogy az ilyen információk közlése, idézése, híresztelése, kezelése vagy bármilyen felhasználása ugyancsak bűncselekménynek minősül” – hangsúlyozták. „Felszólítunk minden érintettet, hogy haladéktalanul távolítsák el a bűncselekmény révén megszerzett adatok alapján készült tartalmakat, és tartózkodjanak az adatok további felhasználásától” – figyelmeztetett közleményében a Mediaworks.

Tegnap derült ki , hogy csaknem 15 millió fájlt, 8,5 terabyte-nyi adatot szerzett meg és tett közzé a dark weben a World Leaks nevű kiberbűnözői csoport a Mediaworks rendszeréből. Az ellopott belső dokumentumok között egy 2025. januári szerkesztőségi megbeszélés anyaga is szerepel, amelyben Zelenszkijt lejárató cikkekkel kapcsolatban az áll: valaki „telefonos segítséget kér majd Moszkvából”.

(Index nyomán)