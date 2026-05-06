Állatkínzás miatt négy év börtönre ítéltek egy mezőcsáti férfit

Állatkínzás bűntettének minősített esete miatt négy év szabadságvesztésre ítélt a Tiszaújvárosi Járásbíróság egy mezőcsáti férfit, aki olyan súlyosan bántalmazta kutyáját, hogy az elpusztult - közölte a Miskolci Törvényszék az MTI-vel szerdán.

A vádlott 2024 júniusában mezőcsáti házának udvarán földhöz szorította amerikai staffordshire terrier fajtájú kutyáját, majd rátérdepelt és egy baltával, valamint egy tégladarabbal többször nagy erővel megütötte a fejét. A helyszínre kiérkező állatorvos az élettel össze nem egyeztethető súlyos sérülések miatt eutanáziát alkalmazott, a vádlott az állatnak különös szenvedést okozott cselekményeivel - írták.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte a férfi büntetett előéletét, a bántalmazás kitartó mivoltát, rendkívüli brutalitását és a cselekmény erkölcsileg súlyosan elítélendő voltát. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett.