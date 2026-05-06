Képzési programok segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket

Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az Országgyűlés Hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket.

A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az Országgyűlés Hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az Országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel.

A Tisza Párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő, a Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjából mindenki volt már tagja az Országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok.

A Tisza leendő frakciójának tagjai közül szerdán többen is kiírták a Facebookra, hogy Országgyűlés Hivatala által szervezett képzésen vesznek részt az Országházban.

A hivatal tájékoztatója szerint az új képviselőknek tartott előadáson többek között az Országgyűlés működéséről, az ülésezési rendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzat ellenőrzésére szolgáló eszközökről adnak át ismereteket.

Emellett az őszi ülésszak kezdetéig központi támogató csoportot is működtetnek majd, amelynek célja, hogy a képviselők munkájához szükséges adatokat a legrövidebb időn belül és a leghatékonyabban tudják átadni.

A Országgyűlés Hivatalának munkatársai ülésnapokon az ülésterem mellett működő információs pultnál nyújtanak majd segítséget a képviselőknek és a frakciók munkatársainak.

Külön képzési programban mutatják be az indítványok benyújtására szolgáló elektronikus irományszerkesztő rendszert, amellyel a képviselők törvényjavaslatot, módosító javaslatot és egyéb indítványokat nyújthatnak be, valamint előadáson vehetnek részt a bizottsági elnökök, a parlamenti alelnökök és a jegyzők is, hogy áttekintsék a tisztségükkel járó feladatokat.

(MTI)