Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. június 4. 18:02 ::

Több politikusbűnöző letartóztatását is elrendelte a bíróság, Molnár Zsoltot bilincsben vitték el

Rács mögé kerül 30 napra a II. kerület jelenlegi és volt polgármestere, valamint egy volt parlamenti képviselő is, miután a Központi Nyomozó Főügyészség 12 újabb embert gyanúsított meg a kétmilliárdos önkormányzati korrupciós ügyben. A bíróság döntése alapján letartóztatásba került a szocialista Molnár Zsolt, a fideszes Láng Zsolt és Puskás Péter, valamint Őrsi Gergely is. Az érintettek fellebbezést nyújtottak be. A korábbi országgyűlési képviselőt bilincsben vitték el, írja az Index. /Bővített hír./



Fotó: Kertész Renáta / Index

A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós ügyben folytatott eljárása során 12 újabb személyt gyanúsított meg, így összesen 32 gyanúsítottja van az eljárásnak, amelyben egy parkfenntartási és közétkeztetési cégeket ténylegesen irányító vállalkozó több mint 2 milliárd forint kenőpénzt fizetett ki budapesti és vidéki önkormányzati vezetőknek, képviselőknek és politikusoknak, pártoldaltól függetlenül. A keddi razziákon több tízmillió forint értékű készpénzt és ingóságot foglaltak le, nyolc gyanúsított ellen pedig letartóztatást indítványozott az ügyészség.

Kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki ezen az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70–30 százalékos arányban osztozott Ceglédy Gergő önkormányzati képviselővel. Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították.

A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármestereknek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizetett.

A vállalkozó ezen túlmenően Molnár Zsolt országgyűlési képviselőnek is folyamatosan folyósított korrupciós pénzeket, önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérésével kapcsolatban Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott. A rendőrség kedden kezdeményezte a volt MSZP-s képviselő letartóztatását.

Rács mögé kerül a II. kerület volt és jelenlegi polgármestere; és az MSZP egykori országgyűlési képviselőjét bilincsben vitték el

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását. Az ügyészség indítványa nyomán, a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, két momentumos politikus és két cégvezető is.

A politikusok 30 napra kerülnek rács mögé, azonban minden érintett fellebbezést nyújtott be. Az Index helyszíni tudósítójának beszámolója alapján Molnár Zsolt ügyvédje kijelentette, nem tartják megalapozottnak a gyanúsítást. Bajáky Tamás hozzátette, a testületnek hatalmas iratanyagot kell megvizsgálnia. A politikusokat rendőri kisbuszokkal vitték el a tárgyalást követően.

„Molnár Zsolt ügyfelem letartóztatását 30 napra az elsőfokú bíróság elrendelte, ez ellen fellebbezést jelentettünk be, várjuk majd a másodfok döntését. Azt gondolom, hogy nagyon korai szakaszban van ez az eljárás az ő vonatkozásában. Kettő nappal ezelőtt vették őrizetbe. Nagy az iratanyag” – jelentette ki a jogi képviselő.

Én azt gondolom, hogy

Arra a kérdésre, hogy egy 2011–12-es ügyről van szó, az ügyvéd ezt válaszolta az újságíróknak: „Én azt gondolom, hogy a dátumok nem stimmelnek, ez most elhangzott. Lényegesen összetettebb azért ez az ügy, hogy ki lehessen ezt jelenteni az időben, én azt gondolom, hogy mind az ügyfelem, illetve a mai napon érintettek vonatkozásában a nyomozás igazából majd most fog még jobban beindulni. Ezt meg kell várni. Én ennyit tudok elmondani önöknek.”

Az Index beszámolója alapján Molnár Zsolt korábbi országgyűlési képviselő bilincsben sétált és ült be a rendőrautóba, a Nagy Ignác utcába szállították őket.

„Szeretünk, Geri, minden rendben lesz” – kiabálta a távozó rendőrautónak Őrsi Gergely testvére. A helyszínen többen voltak, akik támogatják a II. kerület polgármesterét.