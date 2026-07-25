Külföld :: 2026. július 25. 08:38 ::

Görögország további eurómilliárdokat ruház be a védelembe

Eurómilliárdos beruházásokkal gyorsítja fel hadseregének korszerűsítését Görögország - jelentette be az athéni kormány.

A nemzetvédelmi tanács további védelmi terveket hagyott jóvá - közölte Níkosz Déndiasz védelmi miniszter az ERT közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva.

Az intézkedés annak a programnak a része, amelyre összesen több mint 25 milliárd eurót (9 ezer milliárd forint) fordítanak 2030-ig.

Déndiasz közölte: a nemzetvédelmi tanács jóváhagyta - Akhilleusz pajzsa néven - egy többrétegű légvédelmi, rakétavédelmi és drónvédelmi rendszer kifejlesztését.

Görög médiaértesülések szerint a program része három izraeli légvédelmi rendszer beszerzése is, ezek a Rafael vállalat gyártotta Spyder All-in-One és a David’s Sling (Dávid parittyája), valamint az izraeli Aerospace Industrie (IAI) Barak MX nevű rendszere.

Döntést hoztak további V-BAT drónrendszerek, izraeli Heron 1 felderítő drónok, kis radarfelderítő műholdak, éjjellátó berendezések és pilóta nélküli légi járművek számlálására alkalmas elektronikus rendszerek beszerzéséről.

További programok irányozzák elő az ország négy fregattjának új tengeralattjáró-elhárító rendszerrel történő korszerűsítését, valamint különleges műveletek elvégzésére alkalmas tíz víz alatti jármű beszerzését.

Izraeli PULS tüzérségi rakétarendszer beszerzéséről már áprilisban aláírtak megállapodást.

Görögország és Izrael jelentősen kiszélesítette együttműködését katonai és védelmi területen, részben a Törökországgal a Földközi-tenger keleti medencéjében kialakult feszült kapcsolatok miatt.

(MTI)