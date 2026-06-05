Anyaország, Videók :: 2026. június 5. 21:02 ::

El a kezekkel a templomainktól! - riport a román nagykövetség előtti tegnapi tüntetésről

Több százan gyűltek össze a budapesti román nagykövetség előtt a nemzeti összetartozás napján, hogy kiálljanak a nagyváradi premontrei rendházból eltávolított Fejes Rudolf Anzelm apát és az erdélyi magyarság mellett. Az össznemzeti demonstráció megálmodója és fő szervezője Lipták Tamás volt, míg társszervezőként Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője működött közre. A rendezvény célja az volt, hogy közös fellépéssel hívja fel a figyelmet a nagyváradi eseményekre és a határon túli magyar közösségek helyzetére.

A demonstráción civil szervezetek, közéleti szereplők és politikai pártok képviselői is részt vettek. A felszólalók szerint elfogadhatatlan, hogy a román hatóságok a jogvita lezárása előtt, a szentmise megzavarásával távolították el Fejes Rudolf Anzelm apátot a premontrei rendházból.

A Magyar Jelen helyszíni riportjában megszólalnak a résztvevők, a szervezők és a közéleti szereplők is. Mit üzennek a román államnak? Milyen lehetőségei vannak a magyar közösségnek? És mit tehet a nemzet, amikor úgy érzi, hogy történelmi sérelmei a jelenben is tovább élnek? - írják a videó készítői.

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