Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 5. 23:43 ::

Megnyitották az egy hónapos aberráltkodást - természetesen nem érik be a buzivonulgatás szabadságával

Budapesti Pride Közösségi Fesztivál péntek este a fővárosi hivatalos megnyitó ünnepségével, három héten át több mint kilencven programmal várják az érdeklődőket Budapesten, az LMBTQ-közösség ("leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer emberek") fesztiváljának felvonulása június 27-én lesz.

Az eseményen a szervező Szivárvány Misszió Alapítvány nevében Angeli Andrea arról beszélt, hogy tavaly megpróbáltak ellehetetleníteni, betiltani a Budapest Pride-felvonulást, amire ma már győzelemként emlékeznek. Hiába a fenyegetés, több százezren vettek részt a felvonuláson - tette hozzá.

Angeli Andrea azt mondta: a Fidesz tizenhat éven át a gyűlöletkeltést használta politikai eszközként. Magyart a magyar ellen uszított, a "Pride betiltása" pedig ennek a politikának az utolsó nagy darabja volt csupán. A tiltással elérték, hogy hetekig az egész ország rólunk beszélt. El akartak hallgattatni, erre életünk legnagyobb beszélgetését indították el helyettünk - fűzte hozzá.

"Minden egyes ember, akit például a felvonuláson, a fesztiválon, vagy bárhol elérünk az üzenetünkkel, egy repedés a gyűlölet, a félelem és a kirekesztés falán. Tavaly ezen a falon egy méretes lyukat ütöttünk, és ezen a lyukon át sok százezer ember megláthatta, hogy bizony a király meztelen" - fogalmazott.

Angeli Andrea szerint a kormányváltás után könnyű lenne azt hinni, hogy a nehezén túl vannak, és mások most elvégzik helyettünk a munkát, de a kormányváltás önmagában nem rendszerváltás.

Az előítéletek és gondolkodásmódok egyetlen választástól nem változnak meg. Az a bizonyos fal még mindig áll: a propagandatörvény ma is hatályban van, a jogi nemváltás tilalma ma is érvényben van, az iskoláinkban az LMBTQ fiatalok még láthatatlanabbak, mint két évvel ezelőtt - fejtette ki, majd úgy fogalmazott: kaptunk egy lehetőséget, de a változást nem várhatjuk csendben hátradőlve. A hallgatás, az öncenzúra, a visszahúzódás csak ahhoz vezet, hogy a hatalmasok bátrabban beszélnek helyettünk, a többség pedig bólogat.

Az est házigazdája, Kovalcsik Ildikó (Lilu) műsorvezető arról beszélt: a "Pride" ismét szabad, de ezt a szabadságot ne vegye senki magától értetődőnek. A szabadság ugyanis ritkán olyan, ami egy életen át megmarad. A szabadság olyan, amit minden egyes nap gyakorolni kell, megélni, átélni, gondozni és örülni neki. Nem felejteni el azt, hogy ez nem feltétlenül ennyire egyszerű - mondta.

Kiemelte, a "Pride" soha nem csak egy felvonulás volt. A "Pride" kultúra, történetek, találkozások, beszélgetések, könyvek, filmek, kiállítások, előadások és közös élmények. A következő hetek lehetőséget adnak arra, hogy jobban megismerjük egymást, és felfedezzük, mennyire sokféleképpen lehet embernek lenni, szeretni, családot alapítani, alkotni vagy közösséget építeni - hívta fel a figyelmet Kovalcsik Ildikó.

Közölte, a "Budapest Pride" szlogenje a tavalyihoz hasonlóan idén is az: Itt(hon) vagyunk. Ez kifejezi az LMBTQ emberek a magyar társadalomnak ugyanolyan szerves részei, mint bármely más polgártársunk. Az LMBTQ közösség a gyakran elhangzó vádakkal ellentétben nem egy Nyugatról importált ideológia terméke, nem propaganda, hanem olyan emberek sokasága, akiknek szexuális orientációja vagy nemi identitása eltér a többségi társadalométól - tette hozzá Kovalcsik Ildikó.

Pataki Ági modell, filmproducer beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy bármilyen csoportot meg lehet bélyegezni, ha" egy elszabadult hatalomnak érdekében áll ellenséget gyártani és gyűlöletet kelteni". Bárkit lehet ellenségnek nevezni és negatív jelzőkkel illetni, ha "ez egy sunyi hatalom disznóságait hivatott elfedni".

Szavai szerint az előítéletesség, a diszkrimináció, ellenségképek festése történelmi léptékkel mérve nagyon hamar megy, de csak nagyon lassan tud egy társadalom kigyógyulni belőle. Most hosszú évek után újra ébresztőt fújtak nekünk, magyaroknak: ébresztőt fújtak és mi magyarok felébredtünk, s ezzel új esélyt adtunk magunknak. Esélyt, hogy emlékezzünk azokra az európai alapértékekre és viselkedésformákra, és alkalmazzuk is azokat, amelyek mellett egyszer már letettük a voksunkat. Ez a szabadság - amelybe a szerelem szabadsága is beletartozik, a demokrácia, az egyenlőség, valamint egymás elfogadása és tisztelete - jelentette ki Pataki Ági.

Tapasztó Orsi mentálhigiénés szakember, kutatófizikus azt mondta, hogy a rendszer leváltása nem ugyanaz, mint a félelem leváltása. A félelem sokkal lassabban megy ki a testből, mint egy kormány a hatalomból. Ezt nem lehet egy választási eredménnyel kiradírozni, és pont ezért van Pride.

Nem azért, mert nem tudunk örülni, hanem azért, mert az öröm nem ment fel minket a munka alól. Sőt, a munka most kezdődik - tette hozzá.

Laczó Adrienn volt bíró, ügyvéd arról beszélt, hogy egy olyan világban szeretne élni, ahol természetes és trendi elfogadni egymást. Ahol az emberek végre rájönnek, hogy ők maguk is többek lesznek attól, hogy szeretettel, nyitottan fordulnak a másik felé, bármilyen különböző is legyen tőlük - mondta.

A megnyitó ünnepségen átadták a Háttér Társaság díját, amelyet 2005 óta azok nyerhetik el, akik sokat tettek az LMBTQ emberekért. Idén az elismerést Buzás-Hábel Géza, az ún. Pécs Pride szervezője kapta.

A háromhetes Budapest Pride Közösségi Fesztivál több mint 90 programmal várja az érdeklődőket a fővárosban: színházi előadásokkal, filmvetítésekkel, sportprogramokkal, történelmi előadásokkal, beszélgetésekkel, workshopokkal, kirándulásokkal, játékestekkel, bulikkal és városi sétával is.

Mint minden évben, a fesztivál a Budapest Pride Felvonulással éri el csúcspontját június 27-én. A felvonulást pedig hagyományosan még aznap este a Rainbow Partyval zárják a Budapest Parkban az elfogadás és a szabadság jegyében - írták.

A megnyitó ünnepségen részt vett Karácsony Gergely főpolgármester is.

(MTI)