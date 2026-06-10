Anyaország :: 2026. június 10. 13:20 ::

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány

Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára.

Ruff Bálint öt indítvány megtárgyalását javasolja az Országgyűlésnek. A javaslatok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, illetve a döntések végrehajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban - indokolt a miniszter.

Az előterjesztések között szerepel a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosítás, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni a Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogéntermék-vezeték létesítésével függ össze.

Ruff Bálint tárgyalni javasolja a képviselőknek az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, főként tőkepiaci tárgyú jogszabályok kisebb terjedelmű változtatását kezdeményezi.

A kormány a napirendre vételét javasolja az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának is. A törvényjavaslat különösen az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

A Miniszterelnökséget vezető miniszternek azért kellett rendkívüli ülést összehívnia, mert az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június tizenötödikéig tart.

(MTI)