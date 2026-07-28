Háború :: 2026. július 28. 08:38 ::

ENSZ-főbiztos: Izrael Libanonban is háborús bűncselekményeket követhetett el

Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala az izraeli hadseregnek a nemzetközi humanitárius normákkal szembeni kiterjedt jogsértéseit dokumentálta Libanonban, ezen esetek közül néhány háborús bűncselekmény lehet - jelentette ki hétfőn Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa Bejrútban tett látogatásán.

A folytonos izraeli légicsapások, tüzérségi támadások és robbanófegyverek bevetése sűrűn lakott területeken sok civil áldozatot követelt, kiterjedt pusztításokat okozott, és emberek tömeges elüldözéséhez vezetett. Ugyanakkor az Irán támogatását élvező Hezbollah síita milícia izraeli lakott területek elleni rakétacsapásai szintén polgári lakosok halálát okozták, és károkat a civil létesítményekben - mondta Türk.

A bejrúti hatóságok szerint március 2. óta Izrael és a Hezbollah konfliktusában több mint 4300 ember vesztette életét, és 12 200-an sebesültek meg. Türk nehezményezte, hogy a hatályban lévő tűzszünet ellenére Izrael folytatja légitámadásait és a szárazföldi bevetéseket libanoni területen. Mint mondta, a Litáni folyótól délre eső libanoni területeken falvakat pusztítottak el, lakhatatlanná téve őket. A folyó nagyjából 30 kilométerre található az izraeli határtól.

Türk mindemellett aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy továbbra is izraeli csapatok vannak Libanon déli részén. Rávilágított arra, hogy a polgári lakosság kiterjedt területekről való elüldözése és visszatérésük megakadályozása nemzetközi bűncselekményt valósíthat meg. Egy már működő független ENSZ-bizottság jelenleg azon van, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a konfliktus szereplői által március 2. óta elkövetett emberi jogi és a nemzetközi humanitárius jogi jogsértések eseteire.

(MTI)